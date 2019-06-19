Çavuşoğlu: BM’nin tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

BM’nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “BM’nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Raporda Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan’ın sorumluğu kabul etmesi gerektiği ve “Kaşıkçı’nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca üst düzey Suudi yetkililerin Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığına dair çok güçlü kanıtların olduğu ve diplomatik ayrıcalıkların suistimal etmesinden dolayı Suudi Arabistan’ın Türk Hükümeti’nden özür dilemesi gerektiği belirtildi.