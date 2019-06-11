23 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

birgun.net birgun.net

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson’a A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı’na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü. 

Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım’ın İzlanda’ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı’na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı da Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya diplomatik nota vermişti. Notada, futbolcuların uzun süre pasaport kuyruğunda bekletilmesi, bavullarının detaylı şekilde aranması ve havalimanındaki bazı kişilerin futbolculara uygunsuz tavırlar göstermesi kınanmıştı.

İlginizi çekebilir:  İzlanda: Bu konu her haliyle çok garip

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,587AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

EPDK’den elektrik zammına seçim ayarı

birgun.net -
Yerel seçimler dolayısı ile ertelenen elektrik fiyatlarında temmuz ayında yüzde 30’un üzerinde zam...
Devamını Oku

Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson'a A Milli Futbol Takımı'nın...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
İBB’deki usulsüzlükler Sayıştay raporlarında: İşçinin parasına göz koymuşlar
Devamını Oku

TGS’den ‘Basın özgürlüğü’ raporu

birgun.net -
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), basın özgürlüğü raporunu yayımladı.
Devamını Oku

Sezai Temelli: Yıldırım, Diyarbakır’da ‘Kürdistan mebusu’ demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi

birgun.net -
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Temelli,...
Devamını Oku

TÜİK: Geçen yıl 3 bin 161 kişi intihar ederek hayatını kaybetti

birgun.net -
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin ölüm istatistiklerini açıkladı.
Devamını Oku

BirGün’den Kriz-Yoksulluk ve Demokrasi söyleşisi

BİRGÜN İZMİR -
Gazetemiz tarafından İzmir Gaziemir'de “Kriz-Yoksulluk ve Demokrasi” başlıklı söyleşi düzenleniyor.
Devamını Oku

MHP’li Aliağa Belediyesi’nde 99 işçi daha işten çıkarıldı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞ31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye...
Devamını Oku

Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu: Böyle hukuk sistemi olmaz

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLMetastaz kitabının yazarlarından Barış Terkoğlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri...
Devamını Oku

Fayton çektirilen at yorgunluktan yere yığıldı

birgun.net -
Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, fayton çektirilerek işkence edilen atın yorgunluktan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi