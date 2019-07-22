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22.07.2019
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Çavuşoğlu: S-400 sistemi 2020’nin ilk döneminde aktif hale gelecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. S-400 sisteminin 2020’nin ilk döneminde aktif hale getirileceğini söyleyen Çavuşoğlu, olası ABD yaptırımlarına yönelik kayıtsız kalınmayacağını iddia etti.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Projenin diğer ortakları ABD’nin F-35 kararına karşı. ABD’nin S-400 yaptırımları konusunda tutarsızlık var, Trump yaptırım uygulamak istemiyor. S-400 hava savunma sistemi 2020’nin ilk döneminde aktif hale gelecek.”

RUSYA’NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT

F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır.

OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE’NİN ATACAĞI ADIMLAR

ABD bir taraftan YPG’ye silah veriyor, FETÖ motifli davalar var, milletimize diyor ki ‘bu nasıl müttefik?’… Bizde de İncirlik, Kürecik gibi başka konular var, süreci işletiyoruz. ABD’nin bize yönelik çok fazla olumsuz adımlar olursa, bizim de o yönde adımlarımız olacaktır. İki NATO müttefiki olarak ilişkimizi sürdürmek isteriz, hasmane tavır sergilerse adımlar atarız, bu da tehdit ya da blöf değil. 

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NATO’DAN ÇIKARILMA MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması mümkün değil, 1 ülke bile itiraz etse karar alınamaz. Bazen Rum kesiminin engellemesiyle bile bazı adımlar atılamayabiliyor. Avrupa ve NATO toplarında da söylüyoruz ‘Eksen kayması’ nedir? Türkiye’nin AB’nin kapısında 50 yıl beklemesi mi gerekiyor? Afrika, Latin Amerika açılımımız ortaklık politikasına dönüşüyor. Ortaklık politikalarımız devam da edecektir. Eksen, Türkiye’nin kendisidir. 

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