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25.06.2019
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Çavuşoğlu: S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil

birgun.net birgun.net

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımına ilişkin, ”Hangi açıklama gelirse gelsin S-400’ü aldık. Artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

”Amerika’nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika’nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

(ABD’nin yaptırım açıklamaları) Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika’dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400’ü aldık. Artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.”

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