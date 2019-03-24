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24.03.2019
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Çavuşoğlu, seçim çalışmasında konuştu: “HDP’li adaylar yüzde 100 PKK’lıdır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı için oy istediği konuşmasında, "HDP'li adaylar yüzde 100 PKK'lıdır" dedi.

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Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya’da önce Gündoğmuş’u ardından İbradı ilçesini ziyaret ederek, halka seslendi.

CHP’li belediyelerde 5 yıldır proje üretilmediğini iddia eden Bakan Çavuşoğlu, “İşte İzmirliler isyan ediyor. ‘Artık AK Parti gelsin’ diyorlar. Bu zihniyetten hizmet gelmez. Hatay’a gittim, yolları Suriye’nin yollarından daha kötüydü” dedi.

‘HDP’Lİ ADAYLAR YÜZDE 100 PKK’LIDIR’

İYİ Parti’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Çavuşoğlu, “Yakında CHP ve İYİ Parti ‘PKK terör örgütü değil’ derlerse şaşırmayın. Allah ıslah etsin. Arada kimler var? Üst akıl mı, alt akıl mı? Neden ittifak yaptın? Bunu açıkla. PKK cenazelerine gidenler mi ikna etti? Pekiyi ama İYİ Parti’yi kim ikna etti? Hani milliyetçiydiniz? Bunların hepsi ortaya çıkacak, merak etmeyin. Giderek marjinalleşmeye başladılar. Aşırı solda marjinalleşenler, PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmaya çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu’daki belediyelere kayyum atadığımız için artık terör örgütlerine giden hortumlar kesildi. Belediyelere HDP’li adayları yerleştirip buralardan kaynak aktarmak istiyorlar. HDP’li adaylar yüzde 100 PKK’lıdır” diye konuştu.

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Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Akseki ilçesine gitmek üzere hareket etti.

KaynakDHA
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