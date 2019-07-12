Çavuşoğlu’dan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

S-400’lerin ilk bölümünün Türkiye’ye getirilmesini değerlendiren Çavuşoğlu, “S-400 süreci sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi. Çavuşoğlu, “Süreçte sıkıntı yok” açıklamasında bulundu.

‘FAALİYETLERİMİZİ DAHA DA ARTIRIRIZ’

Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleriyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Kıbrıs’taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı.”