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12.07.2019
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Çavuşoğlu’dan S-400 açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

S-400’lerin ilk bölümünün Türkiye’ye getirilmesini değerlendiren Çavuşoğlu, “S-400 süreci sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi. Çavuşoğlu, “Süreçte sıkıntı yok” açıklamasında bulundu.

‘FAALİYETLERİMİZİ DAHA DA ARTIRIRIZ’

Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleriyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Kıbrıs’taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı.”

MSB: S-400’ün intikaline başlandı

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