Çavuşoğlu’ndan AB yaptırımlarına: Ciddiye almaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”S-400 sistemi NATO sistemlerine bir tehdit oluşturmuyor. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Bitmiş bir anlaşma” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği’nin yaptırım kararına ilişkin, “Çok da ciddiye almaya gerek yok” açıklamasında bulundu.

Bakam Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”S-400 sistemi NATO sistemlerine bir tehdit oluşturmuyor. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Bitmiş bir anlaşma.”

AB’DEN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI

“Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bankaya tavsiye vermesi AB’nin başka bir çelişkisi. Kararları uygulamanın mümkün olmadığını biliyorlar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır.”

“Esasen buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir. IPA kesintileri daha önce de yapılmıştı. Aynı şeylerin tekrarıdır. Yatırım Bankası’na gözden geçir diyor, bunun bir bağlayıcılığı yoktur. Bankalara siyasetin müdahalesini eleştirir AB genelde.”

“Avrupa Birliği’nin bize ihtiyacı var. Onlar mecburen bize gelecekler, kaçarı yok. Bu kararların uygulanmasının imkanı yok. Rum kesiminin baskısıyla kıytırıktan kararlar almak zorunda kaldılar.”

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“Dün Mogherini’nin kendisi dahil, konuştuğumuz tüm arkadaşlar böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyledi. Ne kadar güvenilir oldukları ortadadır. Rum kesimi, Türk tarafının haklarını garanti altına almamaktadır. Bundan sonraki süreçte, faaliyetlerimizi artıracağız. Orada üç tane gemimiz var, dördüncü gemiyi de en kısa zamanda Doğu Akdeniz’e göndereceğiz. Rum kesimi AB’yi arkasına almasın, Türk tarafıyla otursun masaya.”