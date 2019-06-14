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14.06.2019
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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 resti

birgun.net birgun.net

Çavuşoğlu, S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak “Biz S-400’ü aldık. Başka bir şeyi yok bunun. Aldık” dedi. Çavuşoğlu hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını da yineledi, “Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

  • Bir ülkenin tek başına başka ülkelere “Al ya da alma” şeklinde talimat vermesini kabul etmiyoruz. ABD’nin bu yaklaşımından vazgeçmesi lazım. ABD’nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor. 
  • Siz bir ülkeye karşı adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar da vardır. ABD bize karşı bir adım atarsa biz de ona göre karşı adımları atarız. ABD ne derse anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa bunun karşılığını vereceğiz.  Biz S-400’ü aldık. Başka bir şeyi yok bunun. Aldık. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz. Anlaşmayı iptal etmemiz mümkün değil, sonucu ne olursa olsun. ABD yaptırım adımı atarsa, biz de karşılığını veririz. 
  • ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400’leri aldık. S-400’ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız. Türkiye’nin menfaati için bu adımı atmak durumundayız.
  • Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye’den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO’nun koruma kapasitesi yok. 
  • Bugün siyasi adımları konuşuyorsak bu Astana süreci sonucunda olmuştur. Diğer taraftan İdlib ve Suriye genelinde ise rejimin garantörü ise Rusya ve İran. Bu nedenle “Rejime söz geçiremiyoruz” diye bir şeyi kabul etmiyoruz. İdlib’deki terörist grupları rejim oraya getirdi. Dünkü atışlarda 3 askerimiz hafif bir şekilde etkilendi. Rusya’ya gerekli mesajları verdik. Ateşkes için Rusya ile çalışıyoruz. Normal şartlarda Cenevre’deki toplantıya çok yakınız.
  • Suudi Arabistan ile ikili bir problemimiz yok. Bu (öldürülen gazeteci Cemal) Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden tamamen bağımsız tuttuk. Bu gelişmelerden sonra Suudi Arabistan’ın bize karşı tutumu değişti. Bu bir cinayet meselesi, buna göz yummamızı istiyorlarsa hiç doğru bir yaklaşım değil.
  • Ölen kişinin cesedi nerede, onu bile söylemediler. Biz bağımsız tutuyoruz ama onlar gördüğümüz kadarıyla bağımsız tutmuyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Ramazan Bayramı’nda (Suudi Kralı Selman ile) telefon görüşmesini de bu noktada değerlendirmek gerekiyor. 

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  • Körfezdeki saldırılar gerçekten endişe verici. Biz kimseyi korumuyoruz ama birkaç saati içerisinde suçlunun gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Ciddi bir incelemenin yapılması gerekiyor. İran’a yönelik yaptırımları doğru bulmadığımızı söyledik.
  • İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran’la INTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran’la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz.
  • Suriye’deki güvenli bölgenin derinliği konusunda sıkıntı olmaz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı. 4 Haziran’da bir yılı doldu. Fransa, ülkesindeki PKK’lılara yönelik adımlar attı. Fransa PKK’ye yönelik bu adımları atarken, niye YPG’yle işbirliği içerisinde. Bir farkları olmadığını onlar bizden daha iyi biliyorlar. 
  • (Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan bir konu değil.

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