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04.04.2019
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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 tepkisi: ‘Oradan almayıp buradan alacaksın’ diye dayatma müttefikliğe uymuyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 konusundaki tutumunu, “Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor.” sözleriyle eleştirdi.

NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

New York ve Washington’daki temaslarını anlatan Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında düzenlenen toplantılara ve “her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa” karşı Türkiye’nin öncülüğünde kabul edilen karar tasarısına değindi.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

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“O ifadeler gerçeği yansıtmıyor”

Çavuşoğlu, Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya ilişkin, “Biz de çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo’nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin S-400 konusundaki tutumunu doğru bulmadıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “her ülkenin kendi savunma silahlarını alma hakkına sahip olduğu” yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, ABD yönetimini kastederek, “Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor.” şeklinde konuştu.

Patriotlar konusuna da değinen Çavuşoğlu, Patriotların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

KaynakAA
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