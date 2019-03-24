Çavuşoğlu’ndan Avrupa’ya: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’da Türk ve Müslüman düşmanlığı olduğunu ileri sürerek, bunun ilerleyen zamanlarda yerini Katolik, Protestan ve Ortodoks düşmanlığına bırakabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmaları kapsamında Antalya’ya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, “Millet ne dediyse biz onları ilgili görevlere aday gösterdik. Küsüp gidenler oldu. Ama unutmasınlar ki; bu trenden inen, bir daha bu trene binemez” dedi.

DÜNYA SAVAŞI HATIRLATMASI

Yeni Zelenda’da cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bu cani ve arkasındaki İslam düşmanları Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldılar. Bugün İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı birleşmiştir. Sebebi de dünyadaki Müslümanların bir tek gür sesi var. O da Türkiye’dir,” iddiasında bulundu.

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Avrupa’da Türk ve İslam düşmanlığının bir trend haline geldiğini ve bu durumun değişmemesi halinde başka düşmanlıkların da ortaya çıkacağını iddia eden Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarın Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı modası geçecek. Katolik, Ortodoks, Protestan düşmanlığı gibi düşmanlıklar kendi içinizde ortaya çıkacak. Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş, yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı.”