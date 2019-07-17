Çavuşoğlu’ndan Erbil’de yaşanan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’deki saldırıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını” belirterek, “gerekirse heyet gönderileceğini” söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, ”Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu” dedi.

‘AKLA TERÖR SALDIRISI MI DİYE GELİYOR’

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, saldırının arkasında kim olduğuna dair soru üzerine şu yanıtı verdi:



“İlk akla terör saldırısı mı diye geliyor. Hemen yan masada 2 tane de Iraklının saldırıya uğraması ve biri hayatını kaybetti, diğeri çok ağır şekilde yaralıymış. Onlara da yönelik de bir saldırı olduğu için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunun aydınlatılması için yoğun temas yürütüyoruz.”