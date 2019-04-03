Çavuşoğlu’ndan S-400 açıklaması: Bitmiş bir anlaşmadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “S-400’ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği “NATO Birleştirir” etkinliğinde konuştu.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “S-400’ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye’nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.