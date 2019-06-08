Çayırova’da çıkan fabrika yangını Meclis gündeminde

HDP Kocaeli Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Mülteci Hakları Alt Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Çayırova’da çıkan yangındaki ihmal iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.



Konuyu TBMM gündemine taşıyan Gergerlioğlu, “Türkiye ne yazık ki 21.yy. da iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda gereken ciddiyeti sergilememektedir. En son geldiğimiz nokta iş cinayetlerinde Avrupa 1. liği ve dünya 3. lüğüdür” ifadelerini kullandı.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Patronların daha fazla kazanma hırsı ile Ak Partinin insan hayatını hiçe sayan politikaları bir araya geldiğinde olan sonuç budur. Burada bir vahim tabloda kardeşimiz olarak her ortamda lanse ettiğimiz göçmen ve mülteci insanlara karşı daha acımasız olarak takınılan tutumdur. Bu insanlar karın tokluğuna bile olmayacak çalışma şartlarında iyice sahipsiz kalmıştır. Daha fazla para kazanma hırslarında en korumasız grup bu insanlar olmuştur. TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Üyesi olarak bu olayı özellikle de takip ediyorum.

İlginizi çekebilir: Çayırova’da insanlık öldü

“Ben 17 Ekim 2018 de TBMM insan haklarını inceleme komisyonunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu kuralım dediğimde başta Ak Partili Başkan Hakan Çavuşoğlu ve Komisyonun Ak Partili Üyeleri Radiye Sezer Katırcıoğlu olmak üzere komisyon önergemle dalga geçtiler. Başkan komisyonu İş Cinayetleri ile meşgul ettiğimi Radiye Hanım da insanlarının başta yaşam haklarının aranması sürecinde önceliğin mahkemelerin bitirilmesi gerektiğini sonrasında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna gelebileceğini söyleyerek insan hakları rejiminden uzak bir yaklaşım sergilemiştir.

“Biz o gün bu komisyonu kurmuş olsaydık belki bu ölümler yaşanmayabilirdi diye de eklemeden edemiyorum.

“Buradan Kocaeli de yaşayan halkımız başta olmak üzere tüm Türkiyenin bilmesini isterim ki; biz TBMM de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz sorumluların gerekli cezaları alması ve aynı faciaların yaşanmaması için önlemlerin alınması noktasında da baskımızı artıracağız.”

Sorular