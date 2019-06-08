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08.06.2019
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Çayırova’da insanlık öldü

Bayram günü çalışmak zorunda bırakılan 6 kişi Kocaeli Çayırova’da çıkan yangında can verdi. Can veren işçiler köleden farksız. Hemen hepsi kimliksiz, yakınları Türkçe bilmiyor, hepsi mülteci ve kaçak çalıştırılıyor.

RIFAT KIRCI RIFAT KIRCI

Kocaeli Çayırova’da Şeker Bayramı’nın üçüncü günü Akpınar Tekstil’e ait fabrikada çıkan yangında ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Resmi kaynaklar yaşamını yitirenlerin sayısını 5 kişi olarak verirken görgü tanıkları ölü sayısının kesin bir şekilde 6 olduğunu söylüyor. Ayrıca görgü tanıkları fabrikadan çıkartılan cesetler arasında bir anne ve çocuğun olduğunu da bildiriyor.

Umut-sen’den Ercan Yenigül’e göre fabrikada çalışanların çok büyük bir kısmı göçmen ailelerden oluşuyor. İşçilerin Afgan ve Suriye uyruklu olduğunu belirten Yenigül kayıt dışı çalıştırıldıkları için kimlik tespiti yapmanın zor olduğunu belirtiyor. Yangının çıktığı gün sabah saatlerinde olay yerine gittiklerini ve gece olana kadar orada kalıp bilgi almaya çalıştıklarını anlatan Yenigül olayı şu şekilde anlatıyor: “Sosyal Sigorta Kurumu’ndan (SSK) da müfettişler geldi. Kimlikleri olmadıkları için kimin çalışıp çalışmadığını servis şoförü teyit etti. Kayıt altına alınmadıkları için isimleri belli değil. Bu anlamda bir kayıta rastlamadık ama kurtulanlar karakola götürüldü. Karakoldan biz de bilgi alamadık. Dışarıdaki işçilerle bağ kurduk ama bunlardan sadece bir tanesi Türkçe biliyordu.”

Kayıt dışı çalıştırılan işçilerin genellikle Çayırova’da ya da Gebze’de ailecek yaşadıklarını söyleyen Yenigül “Çoğu 18-30 arası genç işçi. 6 işçi öldü önce 4 diye yansıttılar sonra 5 oldu. Ancak 6 işçi yaşamını yitirdi. Biz bunu kesinleştirdik. Dün akşam 6 ölü vardı” diyor.

İşçileri öldüren yine kâr hırsı oldu

Olay yerinde hiçbir yetkili olmadığını söyleyen Yenigül “Buranın patronu bu Sıddık Akpınar. Bunlar bayramda sipariş almışlar yetiştirebilmek için de hızlandırmaya çalışmışlar. Ucuz işgücü olsun diye göçmen işçileri toparlamışlar. Bunların Gebze, Aydınlar gibi yerlerden işçileri toparladıkları belli merkezleri var. Zaten bu insanlar toplu yaşıyorlar, oralardan toparlayıp getirmişler fabrikaya. Akabinde yangın çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

Yenigül göçmen işçilerin denetimsizlik sonucu kendi aralarında taşeronlaştıklarını da anlatarak şöyle diyor: “Suriyeli birisi topluyor işçileri, gelip patronla anlaşıyor ve birlikte çalıştırıyorlar. Zaten yangın çıktıktan sonra da bunu yapan kişi kaçıyor. Kendi içlerinde taşeronlaşıp ekipleşmişler. Birisi geliyor onlarca kişiyi bloke ediyor sonra fabrikalarla anlaşıyor ve avantasını alıp gidiyor. Hepsi kayıt dışı. Müfettişler bile bizden bilgi aldı. Bu taşeronlar fiili iş yapıyorlar, patronla anlaşıyor ve işçi yolluyor. Tamamen kayıt dışı. Ölenlerden 3’ü kadın Afgan, 2’si erkek diye tanımlandı. 6. kişinin cinsiyeti bile söylenemedi. İçeride 29 kişi olduğunu teyit ettik. Yaralananlar da dumandan zehirlenenler ya da kaçmaya çalışırken düşüp kalkanlar.”

Yangın günü olay yerinde bulunanlardan bir gördü tanığı ise yangından çıkarılan cesetlerin arasında bir anne ve çocuğunun olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu soru önergesi verecek

Çayırova yangını üzerine HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kendilerin herhangi bir resmi kurumdan bilgi alamadıklarını ancak konuyu araştırmaları için bir ekip gönderdiklerini bildirdi. Çalışanların göçmen olduğuyla ilgili çok ciddi delillerin olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Konunun takipçisi olacağız ve pazartesi günü meclisi soru önergesi vereceğim” dedi.

Yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, görgü tanıklarına göre 6 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.
Çayırova’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada önceki gün yangın çıkmıştı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Görgü tanıklarına göre fabrikada mahsur kalan 6 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölenlerin 3’ünün kadın, 2’sinin erkek olduğu belirlendi. 6’ıncı kişinin cinsiyeti ise tespit edilemedi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.
Öte yandan dün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hâlâ dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.

Soruşturma başlatıldı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, “kaçak” olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

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