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01.07.2019
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ÇAYKUR ikinci sürgünde yaş çay alım kotasını düşürdü

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ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi. Alim, birinci sürgünde kotanın dönüm başına 500 kilogram olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, birinci sürgündeki yüksek yaş çay alımı da dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise kotanın 700 kilogram olduğunu kaydetti.

Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, üreticilere, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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