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19.07.2019
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Caz kampı başlıyor

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Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan “Caz Kampı” 27-31 Ağustos tarihleri arası Bodrum Gümüşlük Festival alanında gerçekleşecek.

Sibel Köse ve Ece Göksu caz vokal, İmer Demirer trompet, Engin Recepoğulları saksofon, Neşet Ruacan ve Eylül Biçer gitar, Can Çankaya piyano, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas ve Berke Özgümüş davul dersleri verecekler. Ayrıca bu sene Caz Kampı’nın bir de özel konuğu var. Amerikalı saksofoncu Ricky Ford. Ford, Caz Kampı’nda saksofon ve ensemble derslerinin yanı sıra caz düzenleme dersleri de verecek.

ÖZEL KONUK ERKAN OĞUR

Kampın bir diğer özel konuğu ise geçen sene olduğu gibi Erkan Oğur olacak. 5 gün sürecek Caz Kampı kapsamında profesyonel, öğrenci, amatör ya da caz müziğine gönül vermiş katılımcılar enstrüman/vokal çalışmaları, atölye çalışmaları, teori ve doğaçlama gibi çalışmalar yapılacak. Caz Kampı, 27 Ağustos akşamı Gümüşlük Festival alanında hocaların katılımıyla gerçekleşecek olan açılış konseriyle başlayıp, 31 Ağustos akşamı Stella Jazz Club’da hem öğrenci hem de hocaların aynı sahneyi paylaşacakları bir konserle son bulacak.

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