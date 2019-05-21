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22.05.2019
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Cezaevlerinde “gazete” ambargosuna hak ihlali kararı

AYM, Demokratik Ulus, Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Jineoloji gibi gazete ve dergilerin cezaevlerindeki mahkumlara verilmemesinin “ifade özgürlüğünün ihlali” anlamına geldiğine hükmetti

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Türkiye’nin birçok cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar, Özgürlükçü Demokrasi, Demokrasi, Demokratik Ulus, Yeni Demokratik Ulus, Serxwebun, Özgür Gündem, Özgür Halk, Azadiya Welat, Diz Çökmeyenlerin Gazetesi ve Atılım isimli gazeteler ile Jineoloji isimli derginin 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı sayılarının kendilerine verilmemesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Cezaevi idarelerinden ve yerel mahkemelerden istediği sonucu alamayan mahkumlar, yüksek mahkemeye yaptıkları başvuruda, hakkında toplatılma kararı bulunmayan yayınların kendilerine iletilmemesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

BAKANLIK SAVUNDU

Adalet Bakanlığı ise Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği karış görüşünde, ilgili yayınların mahkumlara verilmemesinin “keyfilik içermediğini” ve “demokratik toplumda gerekli bir uygulama” olduğunu öne sürdü.

“İLKELERE AYKIRI”

Olayla ilgili bir değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi raportörü, yayınların verilmemesinin, mahkumların terör suçlarından cezaevine girmesinden ve cezaevlerinin “yüksek güvenlikli” olmasından kaynaklandığını tespit etti. Raportör ayrıca aynı yayınların farklı cezaevlerinde mahkumlara verildiğini de ortaya koydu ve bu durumun hukuk devleti ilkeleri arasında yer alan “idari faaliyetlerin belirliliği ilkesi”ne aykırılık oluşturduğunu bildirdi.

500 TL TAZMİNAT

Karar için toplanan AYM Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararla, gazete ve dergilerin mahkumlara verilmemesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini hükmederek her başvurucuya 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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