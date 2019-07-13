Cebelitarık’ta el konulan İran tankerinin personeli serbest

Cebelitarık Boğazı’nda İngiltere Donanması tarafından alıkonulan İran petrolünü taşıyan gemi mürettebatının tamamının kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA‘nın haberine göre, Cebelitarık polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve petrol tankerinin hükümetin kontrolünde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Cebelitarık polisi dün AB’nin Suriye yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle İran petrolünü taşıyan Grace-1 isimli petrol tankerinin 2 kaptanının gözaltına aldığını duyurmuştu.

Batı medyası 4 Temmuz’da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri’nce alıkonulduğunu ve bunun AB’nin Suriye’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.