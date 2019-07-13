21.6 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Cebelitarık'ta el konulan İran tankerinin personeli serbest

Cebelitarık’ta el konulan İran tankerinin personeli serbest

birgun.net birgun.net

Cebelitarık Boğazı’nda İngiltere Donanması tarafından alıkonulan İran petrolünü taşıyan gemi mürettebatının tamamının kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA‘nın haberine göre, Cebelitarık polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve petrol tankerinin hükümetin kontrolünde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Cebelitarık polisi dün AB’nin Suriye yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle İran petrolünü taşıyan Grace-1 isimli petrol tankerinin 2 kaptanının gözaltına aldığını duyurmuştu.

Batı medyası 4 Temmuz’da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri’nce alıkonulduğunu ve bunun AB’nin Suriye’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,310AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cebelitarık’ta el konulan İran tankerinin personeli serbest

birgun.net -
Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere Donanması tarafından alıkonulan İran petrolünü taşıyan gemi mürettebatının tamamının...
Devamını Oku

Takvim gazetesinden yılın 356 günü ’emekliye müjde’ haberi

birgun.net -
Yandaş Takvim Gazetesi, her gün sürmanşetten “emekliye zam” içerikli başlıklarıyla emekliler için...
Devamını Oku

Belediyenin borcu yüzünden istifa etmek isteyen AKP’li başkanı Özhaseki vazgeçirdi

birgun.net -
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın belediyenin 2 milyarı aşkın borcu...
Devamını Oku

Behzat Ç.’den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

birgun.net -
Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak dizinin...
Devamını Oku

Tepki sonrası gelen değişiklik: Turizm Fonu’na Sayıştay denetimi getirildi

birgun.net -
AKP tarafından Meclis'ê sunulan 'Turizm Ajansı ve Turizm Fonu Kanun Teklifi'nde eleştirilerin...
Devamını Oku

Son 5 yılda çıkan 10 Bin 130 orman yangınının 5 bin 862’sinin çıkış nedeni aydınlatılamamış

birgun.net -
Son günlerde ardı ardına çıkan orman yangınları üzerine konuyu soru önergesi ile...
Devamını Oku

Garry Rodrigues Fenerbahçe’de

birgun.net -
Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 
Devamını Oku

KPSS yarın yapılacak

birgun.net -
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği: Aydos’taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, iki çocuğun sebep olduğunu,...
Devamını Oku

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu indirdi

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi