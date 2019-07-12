Cebindeki 68 bin avroyu polise vermemek için denize atladı, paralar denizden çıkartıldı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde polis tarafından çevrilen bir şüpheli, cebindeki 68 bin avroyu vermemek için denize atladı. Yüzerek uzaklaşmaya çalışan şüpheli, peşinden denize atlayan polisler tarafından yakalandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rotterdam polisi, Prens Hendrik Rıhtımı çevresinde şüpheli davranışlarda bulunan bir erkeği durdurdu. Ancak şüpheli polise kimliğini göstermek yerine, kaçarak denize atladı.

Şüphelinin, cebindeki 68 bin avroyu polise vermemek için denize atlayarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

KAYNAĞINI AÇIKLAMAZSA HAZİNEYE GİDECEK

Islanan, 50’lik banknotlar halindeki 68 bin avroya polis tarafından el kondu.

Islak banknotlar, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu.

Polis, para kurutma görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan şüpheli, mahkemede kaynağını açıklayamazsa, 68 bin avro hazineye devredilecek.