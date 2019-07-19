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19.07.2019
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Çehov’un hayatı film oluyor

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Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov’un gençliğini konu alan bir film çekilecek.

19. yüzyılın en önemli yazarlarından olan Anton Çehov’un gençliğini film yapmak için Türk ve Rus sinema yapımcıları harekete geçti. Ortak yapım için prensipte anlaşıldı.

Dünyanın en önemli yazarlarından olan Anton Çehov’un 30’lu yaşları, filme konu olacak. Sabitfikir’in haberine göre; Çehov’un 1890’da Sahalin Adası’na doğru yola çıkarak başlayıp en son Odessa Limanı’nda son bulan seyahatini konu alması planlanan hikâye aksiyon dolu olacak.

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