Çek kapıyı çık sahaya!

Kadın belediye çalışanları futboldaki erkek egemenliğe başkaldırarak bir araya geldi.

Kadıköy Belediyesinin kadın çalışanları, kadınların futbol oynamasında farkındalık oluşturmak için belediyede çalışan kadınlardan oluşan bir futbol takımı kurdu. Takıma ‘Cadıköy’ ismini veren 14 kadın, gündüz belediyede çalışıyor mesai çıkışında ise hep birlikte futbol antrenmanına gidiyor. Kimi antrenmana çocuğuyla geliyor kimi ise tez sürecinde ders çalışmaya mola verip geliyor. Kadınlar ‘yapamazsınız’ diyen herkese meydan okuyor.

Cadıköy’ün ortaya çıkış sürecini kadınlar BirGün’e anlattı. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nden Yazgülü Kırık, takım oluşturma fikrinin, meme kanserini konu eden ‘Yüzleşme’ adlı belgeselden ortaya çıktığını kaydetti. Belgeselde meme kanserine yakalanmış milli kaleci Nurcan Çelik de var. Kırık, Nurcan Çelik’in hayat hikâyesinden çok etkilendiğini şu sözlerle anlattı:

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“Nurcan’ın hastanede kaldığı süre içerisinde de aklı hep futbolda. Takım ne olacak, diye düşünüyor. Tekrar ne zaman futbol oynayacağının hayaliyle yaşayan bir kadın. Belgeselde ‘futbol beni iyileştiren bir şeydi’ dedi. Sonra arkadaşlarla paylaştım. ‘biz de yapabiliriz’ diye düşündük.”

Politik duruş sergilemek istedik

Kadınların çoğunun aslında daha önce futbol oynamışlığı yok. Futbolla en alakalı olan kişi sadece küçüklüğünde top sektirmiş. Kadınlar hep birlikte belgeseli izledikten sonra yapabileceklerini düşünüp, takım sürecini başlatmış.

Cadıköy isminin ise nasıl oluştuğuna dikkat çeken Şenay Gül, “Biz kadınlar, özgürleşme mücadelemizin tarihine baktığımızda, orada ‘cadılar’la tanışıyoruz. Ortaçağ’da kilise monarşisinin erkek egemen politikalarına direnen kadınların, ‘cadı’, ‘büyücü’ gibi sıfatlarla yakıldığı, katledildiği bir dönem var. Erkek egemenliğine direnen kadınlar her çağda cinsiyetçi bir düzlem üzerinden ayrımcılık yaşamaya devam ediyor. Bu ayrımcılık sahalarda da mevcut. Bu nedenle; bizler de politik bir duruş sergilemek istedik” dedi. Antrenmanlarla rahatladıklarını vurgulayan Gül, stres attıklarını ve oldukça keyif aldıklarını sözlerine ekledi.

Futbol okullarını destekliyorlar

Kız çocuklarının eğitimine ve gelişimine destek veren ülkenin ilk ve tek özel Kadınlar Futbol Turnuvası olan ‘Kızlar Sahada’, birçok kentte genç kadınlar için Futbol Okulları açıyor.

Kızlar Saha oluşumuna katılan Cadıköy, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan bölgelerde başlatılacak ücretsiz kadın futbol okullarının desteklenmesine katkıda bulunuyor.