Cem TV’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Cem TV arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalandı.

Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesine göre çalışanların ücretlerine birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5, üçüncü altı ay yüzde 5, dördüncü altı aylık dilim için ise yüzde 5’lik artış sağlandı.

Cem TV çalışanlarına yıllık 20 günlük ücretleri de ikramiye olarak ödenecek. Bu toplu iş sözleşmesi ile Cem TV çalışanlarının sigortaları da 5953 Sayılı Basın İş Kanununa göre yatırılacak. Aylık yol parası da alacak olan Cem TV çalışanları, haksız yeri işten atılmaları durumunda mevcut haklarının dışında 12 maaş tutarında ekstra tazminat alacak.

2018 Ağustos ayında TGS ile Cem TV arasında başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmişti.

Bu toplu iş sözleşmesi ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın medya sektöründe yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi sayısı da 7’ye yükseldi.