27.3 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Cem TV'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Cem TV’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

birgun.net birgun.net

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Cem TV arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalandı. 

Yüksek Hakem Kurulu tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesine göre çalışanların ücretlerine birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5, üçüncü altı ay yüzde 5, dördüncü altı aylık dilim için ise yüzde 5’lik artış sağlandı.

Cem TV çalışanlarına yıllık 20 günlük ücretleri de ikramiye olarak ödenecek. Bu toplu iş sözleşmesi ile Cem TV çalışanlarının sigortaları da 5953 Sayılı Basın İş Kanununa göre yatırılacak. Aylık yol parası da alacak olan Cem TV çalışanları, haksız yeri işten atılmaları durumunda mevcut haklarının dışında 12 maaş tutarında ekstra tazminat alacak.  

2018 Ağustos ayında TGS ile Cem TV arasında başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmişti. 

Bu toplu iş sözleşmesi ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın medya sektöründe yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi sayısı da 7’ye yükseldi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,205AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fenerbahçe’nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

birgun.net -
1989 ile 1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Buz dağına çarpan Amerikan denizaltısının fotoğrafları yayınladı

birgun.net -
2015 yılında ABD donanmasına ait USS San Francisco denizaltısının buz dağına çarpmasıyla...
Devamını Oku

Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna...
Devamını Oku

Artvin Belediye Başkanı Elçin’den BirGün’e destek

birgun.net -
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, BirGün'e destek videosu çekti.
Devamını Oku

Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında içeride mahsur kalan köpek yaşamını...
Devamını Oku

Sabah gazetesi haber uydurmaya devam ediyor

birgun.net -
Yandaş Sabah gazetesi, İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı, pizzacılık yapan yurttaş ile arasında...
Devamını Oku

Yaşar Üniversitesi’nde işçi kıyımı: 167 işçi, işten çıkarılıyor

birgun.net -
Yaşar Üniversitesi'nde YÖK yazısı gerekçe gösterilerek temizlik ve güvenlik işçisi, 167 kişinin...
Devamını Oku

Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

birgun.net -
Cezayir'de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve...
Devamını Oku

Ankara Barosu’ndan ‘gözaltında işkence’ raporu

birgun.net -
Ankara Barosu, Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki işkence...
Devamını Oku

İstanbul’da yarın bazı yollar kapatılacak

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında yarın oynanacak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi