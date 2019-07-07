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07.07.2019
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Cem TV’nin yayının durdurulması siyasidir

birgun.net birgun.net

Dilan Esen

Cem TV’nin yayının TÜRKSAT tarafından durdurulmasının 7’nci günü. Geçen pazartesiden beri yayın yapamayan kanalın yayının neden durdurulduğunu Cem Medya Grup Başkan Yardımcısı Şeyma Dumrul ile konuştuk.

Kanalın ayrımcılık yapmadan toplumun tüm kesimlerine yayın yaptığını aktaran Dumrul, “Maalesef ki TÜRKSAT gibi kurumların bizim gibi medya organlarına karşı uyguladığı bir ayrımcılık var” dedi. Bu ayrımcılığı özellikle son dönemlerde hissettiklerini söyleyen Dumrul, “Biz yıllardır ayrım yapmadan herkese eşit şekilde söz hakkı verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Yayınımızın açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKSAT’IN yayını kapatma gerekçesi olarak CEM Medyanın borcunu öne sürmesini belirten Dumrul, “Biz bu borcun büyük bir kısmını ödememize rağmen yayınımız kesildi. Bu durum iletişim özgürlüğünü gasp ediyor. Yayınımızın durdurulmasının sebebinin siyasi olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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