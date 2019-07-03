Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı

Cemil Bayık, Washington Post gazetesine makale yazdı. Bayık, yazısında “Uzun süredir devam eden bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırmak için önümüzde bir fırsat var” ifadelerine yer verdi.

PKK’nın beş kurucusundan biri olan Bayık, “Uzun süredir devam eden bu sorunu kalıcı bir çözüme ulaştırmak için önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırırsak bir nesil boyunca benzer bir fırsat göremeyebiliriz” ifadelerini kullandı.

TSİ Çarşamba akşamı yayımlanan makalede PKK’nın 2000’lerin başından beri devletle yaptığı görüşmeleri, ateşkesleri ve 2015’te biten çözüm sürecinin ardından Suriye’deki gelişmeleri anlatan Bayık, “Bu zorluklarla başa çıkarken biz de hatalar yaptık” dedi ve ekledi:

“Kürt meselesinin yalnızca Erdoğan’ın partisiyle diyalog kurarak çözülebileceğini düşünecek kadar saftık.

“Bu kadar kompleks ve diğer sorunlarla bağlantılı bu çatışmayı çözmeye çabalarken, Türkiye’deki tüm demokratik güçleri sürece katmak için daha fazla çaba sarf etmeliydik.

“Aynı şekilde Orta Doğu ve dünyadaki demokrasi yanlısı güçleri Türkiye’nin demokratikleşmesine ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunmak için mobilize etmeliydik.”

Kürt meselesinin Türkiye sınırları içinde siyasi bir çözüme ulaşması için müzakerelere açık olduklarını söyleyen Bayık, esas müzakerecinin Abdullah Öcalan olduğunu ve Öcalan’ın müzakere sürecinde rahat bir şekilde çalışabilmesinin elzem olduğunu, bu yüzden cezaevindense başka bir güvenli evde bulunması gerektiğini yazdı.

Bayık, Türkiye’nin ulus kavramını yeniden ele alması, farklı kültürel ve etnik kimliklere alan açması gerektiğini savundu.

Bu yeni anlayışın bölgenin tarihsel çeşitliliğini yansıtacak ve Ankara’nın etkisini azaltacak yeni bir yönetim şeklinde karşılık bulması gerektiğini savunan Bayık, “Türkiye Kürt meselesini çözerek Orta Doğu’da demokrasi, istikrar ve barışı ilerletme konusunda kararlı bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın’dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cemil Bayık’ın ABD’de yayın yapan Washington Post Gazetesine yazmasına tepki gösterdi.

Kalın yaptığı açıklamada, “Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemekte” ifadelerini kullandı.