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29.05.2019
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Cemil Kılıç sürgün edildi

birgun.net birgun.net

Akit gazetesinin hedef göstermesinin ardından Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, Twitter hesabından hakkındaki soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

Göreve iade için dava açan Kılıç aldığı tehditler nedeniyle atandığı yeri söylemedi. Twitter’dan açıklama yapan Kılıç “Hakkımdaki soruşturmalar sürüyor. Nihaî karar verilmiş değil. Buna karşın bugün göreve iade edildim ve uzak bir ilin ilçesine atandım. MEB Soruşturma dosyasını savcılığa taşıdı ve dava açılmasını talep etti” dedi.

BirGün’e konuşan Kılıç “Soruşturma sürüyor. Bakanlık olayı savcılığa yönlendirdi. Hakkımda dava açılması isteniyor. Henüz savcıya ifade vermedim. Ben siyaset yapmakla suçlanıyorum. Devletin organlarını aşağılamakla itham ediliyorum. Halbuki tam tersi sendikal kimliğimden ötürü açıklamalar yaptım. Her sendika temsilcisi böyle açıklamalar yapıyor. Bana gösterilen ‘hassasiyet’ Din Kültürü öğretmeni olmamla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü dini konularda da bazı açıklamalar yaptım” dedi.

Eğitim İş üyesi olan Kılıç “Sendikamız buna itiraz edecek ve dava açacak. Yargısal süreç başlayacak. Süreç sonunda eski görevime döneceğimi umuyorum. İhraç edilme ihtimalim de var ama bunun gerçekleşmemesini umuyorum. Gerçekleşirse onunla ilgili olarak da idare mahkemesine itirazımızı sunacağız” ifadelerini kullandı.

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