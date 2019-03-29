Cengiz Bozkurt’dan Alper Taş’a destek

Yerel seçime sayılı günler kala CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a gelen desteklerin ardı arkası kesilmiyor.

Suavi, Genco Erkal, Sabahat Akkiraz, Metin Uca, Cahit Berkay, Feridun Düzağaç ve Zülfü Livaneli’den sonra oyuncu Cengiz Bozkurt’ta Taş’a desteğini açıkladı.

Twitter ve Instagram hesabından Alper Taş ile fotoğrafını paylaşan Bozkurt, “Bizde tbt çok. 25 yıllık arkadaşım, dostum Alper Taş ile her zaman olduğu gibiyiz, yan yanayız. Yolun yolumuzdur Alper. Fırtınalı denizin, Haçapit in asi çocuğuyla Çinçivakahve Çamlıhemşin Rize de. Oy Fırtınavadisi duy sesimizi..” notunu ekledi.

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