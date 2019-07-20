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20.07.2019
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Cengiz İnşaat, tahsisi iptal edilen arazi için açtığı davayı kaybetti

Cengiz İnşaat, Antalya’nın Kemer ilçesinde tahsisi iptal edilen arazi için açtığı davayı kaybetti.

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Cengiz İnşaat, turizm sektörü ile ilgili olarak açtığı bir davayı kaybetti.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre Turizm Bakanlığı, 2003’te Cengiz İnşaat’a Kemer’de tatil köyü tahsis etti. Daha sonra tatil köyünün yanındaki arazinin de imar planı değiştirildi.

Başka firmalardan başvuru da alınmadan bu arazi de Cengiz İnşaata verildi. Ancak firma bu araziyi daha sonra bir Rus firmasına kiraladı.

Bunun üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dava açtı ve arazi tahsisi ile imar planı değişiklikleri mahkemece iptal edildi. Bu gelişme sonrası tazminat davası açan Cengiz İnşaat’ın talebi de reddedildi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Son olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuran firma, yüksek mahkemeden de olumsuz cevap aldı, Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz İnşaat’ın başvurusu reddedildi.

Cengiz İnşaat, Kemer’deki tatil köyü ile turizm sektörüne giriş yapmıştı.

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