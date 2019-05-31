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01.06.2019
Anasayfa SPOR Cenk Tosun milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Cenk Tosun milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

birgun.net birgun.net

 A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan ile Antalya’da yaptığı özel maçta sakatlanan Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım’ın Yunanistan ile oynadığı özel maç sırasında aldığı darbenin ardından bugün tetkik ve muayeneleri gerçekleştirilen Cenk Tosun’un, sol diz çapraz bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun’un, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı aktarıldı.

Milliler, özel maçta Özbekistan’la, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda ise Fransa ve İzlanda’yla karşılaşacak.


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