Cep telefonları yeni sezon ateşini ağustosta yakıyor

MOBİL dünya yeni sezon açılışını gelecek ay yapıyor. Her yıl olduğu gibi, ağustosun ilk haftası Samsung’un Note serisinin yeni modelini duyurduğu zaman. Bir nevi teknolojinin yılbaşı diyebiliriz. Eylül ayının ilk haftasında Almanya Berlin IFA fuarı başlayacak. Hemen bir hafta sonra Apple’ın haftası geliyor. Yeni iPhone nasıl olacak derken biraz nefes alacağız ve ekim ayında bu yılı hem büyük başarılarla geçiren hem büyük krizler atlatan Huawei’in en güçlü cihazı Mate30 ailesi tanıtılacak. Sonra Las Vegas CES vs yeni döngü hızla akıp gidecek. Peki biz ülke olarak bu teknolojik hareketliliğin ne kadar odağında olacağız? Malum döviz kurları, vergiler, vergilerin vergileri gibi çarpanlarla bizim için de çok zor bir yıl olacak, markalar için de. Peki genel olarak durumu özetlersek, bizi ve markaları nasıl bir yıl bekliyor.

Yeni model telaşı

Samsung Note 10’u New York’da yapacağı global lansmanla tanıtacak. En güçlü olduğu, en büyük başarıları yakaladığı, en çok övündüğü ve en büyük fan kitlesine sahip olduğu bu model bakalım beklenen ilgiyi görecek mi? Kişisel olarak sevdiğim bir model. Bu yıl bakalım üzerine ne kadar geliştirme koyacaklar göreceğiz. Katlanabilir telefon konusunda şirketin CEO’su DJ Koh bile katlanabilir Galaxy Fold telefonla ilgili yaşadıkları durumu “hazır olmadan piyasaya sürdük” diyerek itiraf etti. Markaların bu anlamsız telaşlarını anlamakta güçlük çekiyorum. Huawei Mate X katlanabilen modelinin piyasaya çıkışını da benzer bir sorun yaşayarak erteleme yoluna gitti. Biz mi dedik katlayın bir an evvel hemen istiyoruz diye! Zaman güven zamanı, sürdürülebilir başarı zamanı. Bizim ülkemizde sadece aşırı vergiler ve kur değil tıpkı dünyada da olan bir teknolojiye doymuşluk var. Bu sebeple markaların artık stratejik olarak geliştirdikleri ürünlerden ziyade ekosistemlerine yatırım yapmalı ve tüketiciyi cezbedecek bir dünya ile ikna etmeli. İyi ses sistemleri, güzel fotoğraf, video performansı, çabuk bitmeyen batarya 30 santimden düştüğünde kırılmayacak cihazlar ve her şeyden önemlisi satış sonrası müşteri memnuniyetinin tek kelimeyle ‘zirveye’ çıkması gerekiyor.

EY MARKALAR! Alım kriterlerimiz değişti. Ne zaman fark edeceksiniz!

Yeni teknolojik yılın kazananı tecrübeli üreticilerden gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani Apple, Samsung ve Huawei bu yılı birlikte sırtlayacaklar. OPPO, Xiaomi, ülkemizde satılmayan Google Pixel gibi markalar bu yıl butik üreticiler olarak devam edecek ve gelecek yıllarda kalıcı olup olmadıkları anlaşılacakları bir sezon geçireceklerdir diye tahmin ediyorum.



Huawei Mate X

Beni takip edenler bilir, Huawei’in ABD ile yaşadığı krizin G20’de çözüleceğini ve bir şey olmamış gibi devam edeceğini krizin başlamasından hemen sonra yazmıştım. Bazı felaket tellalı tecrübesiz arkadaşlarımız Huawei’nin bittiğini bir daha toparlanamayacağını falan yazıp, söyledi. Bu işler magazin mantığıyla ilerlemiyor. Neyse herkes kendi tercihleriyle işini yapmaya devam etsin ama biraz vizyon fena olmaz.

Gelelim Apple tarafına, benim ilk çıktığından beri sürekli kullandığım yegâne telefonum iPhone. Her modelini kullandım. İlk model lansmanı yapıldığında Amerika’dan ilk gelen arkadaşıma sipariş vererek aldığım iPhone’dan bu son modeli XS Max’a kadar kesintisiz kullandığım bir telefon. Pili çabuk bitiyor, gece fotoğraf çekemiyor evet bunu çıktığı günden bu yana herkes söylüyor. Evet, değişen bir şey var mı? Satın alıyor muyuz? Alıyoruz. Stabilite çok önemli, güvenlik açığı yok denecek kadar az olması çok önemli, doğru şartlarda çekilen video ve fotoğrafların çok iyi olduğunu herkes kabul ediyor. Bu yıl fotoğraf konusunda iyi bir şeyler olacağını düşünüyorum. Apple ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Haziran ayı başında 30 yıldır şirkette çalışan Jony Ive’in ayrılacağını açıklaması, beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry’nin CEO’luğunu bırakarak Apple’ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen Angela Ahrendts de nisan ayında şirketten ayrılmıştı. iPhone satışlarının düşmesi de yatırımcıları kaygılandırıyor. Ive’in pozisyonu ve Steve Jobs’un ruh eşim dediği bir çalışan olması Apple’ın unutulmaz tasarımlarına imza atmış olması gelecek için Apple’da bir sorun yaratacak mı göreceğiz. Büyük bir kan kaybını yenilenmiş ve yüksek enerjili yeni bir ruh eşiyle doldurabilecekler mi göreceğiz. Bence çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu arada Apple’ın ciddi bir strateji değişikliğine gittiğini de en son yaptıkları WWDC toplantısında görmüştük. Eğlence dünyasına odaklanan, içerikler, uygulamalar ile ekosistemine yatırım yapan, cihazları da bunları kullanabileceğiniz araçlar olarak gösteren sunumları onların finansal anlamda cihaz satarak değil, uygulama ve içerik satarak ayakta kalacaklarını göstermişti. Başta söylediğim ekosisteme yapılacak yatırımlar müşterileri toplamaya ve onların markalara olan sadakatini artırmalarına yardımcı olacak.

HUAWEI BÜYÜK SAVAŞ VERDİ

Huawei çok güçlü bir firma, bu yıl gerçekten her anlamda büyük bir savaş verdiler. Siz hepiniz ben tek maçlarına çıktılar. Tabi ki ayakta kaldılar. Boşuna değil tabi ki mali yapısı, satış yaptığı pazarlar göz önüne alındığında deli gibi telefon satıyorlar. Sadece Çin pazarında hâkimiyet sağlarsanız zaten global piyasada dikkat çekersiniz. Huawei dünyada pek çok ülkede iyi satışlar gerçekleştirdi. Üstelik teknolojisi ve sunduğu özelliklerle çok iyi telefonlarla bunları başardı. Bir de Huawei sadece telefon demek değil. Altyapı sistemleri ve geliştirdikleri teknolojileri o kadar yaygın ki kimse kolay kolay vazgeçemiyor. En büyük sebebi tabi ki fiyat performans. Mate30 ailesiyle yine ezber bozacakları kesin. Zaten krizi de çözmüş durumdalar. Ancak iyi bir ders alındı, 2020’de kendi işletim sistemleri ile ilgili bir gelişme duymamız çok muhtemel olacak.

BİZ NE YAPACAĞIZ?

Sonuç olarak;

Samsung çok tecrübeli, sevilen, yenilikçi ve azimli bir marka olarak bu yeni sezonda da hem adından çok söz ettirir hem iyi satış yapar.

Apple, kullanıcılarıyla çok ama çok güçlü bağlarla birbirine bağlı. Kim ne derse desin onları mutlu etmesini biliyor. Kalitesi tartışılmaz. Bu güçlü duruşuyla yine tarz benim diyecektir.

Huawei’nin, genç, agresif büyüme eğilimiyle, fiyat performans konusunda herkesle mücadele edecek gücü var.

Önemli olan biz bu telefonları alabilecek gücü bulabilecek miyiz? Türkiye ekonomisi ne olacak? Bu markaların Türkiye ofislerinin olması çok önemli ve değerli! Satışları istenilenin çok altında kalırsa, paralel ithalat patlarsa bu ofisleri Türkiye’de tutmak kolay olmayacak. Türkiye genç ve teknolojiye meraklı, yeniliğe açık nüfusuyla amatör lige düşerse gerçekten yazık olacak. Devletin bu anlamda gerçekten radikal adımlar atması şart! Devir ekonomi devri evet ama bu ekonomiyi biz değil devletin yapması gerekiyor.