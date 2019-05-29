Cerebral Palsy’li çocuklardan çağrı: Desteğinle yapabiliriz

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocuklar ve erişkinler hakkındaki “Yapamazlar, Okula Gidemezler, Yürüyemezler” gibi ön yargıların kırılması ve değişmesi için harekete geçti.

Gazete Kadıköy’ün haberine göre vakıf, farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırladı. Oyuncu Ceyda Düvenci tarafından gönüllü olarak seslendirmesi yapılan film, Cerebral Palsy’li çocukların uzun süreli alacakları rehabilitasyon hizmetleriyle birçok aktiviteyi yapabilecekleri, okula gidebilecekleri ve meslek sahibi olabilecekleri mesajını veriyor.

Rehabilitasyon süreçlerinin sağladığı gelişim örneklerle gösterilerek, tedavinin sürekliliğinin sağlanması için duyarlı olan herkes bağışa davet ediliyor.

Cerebral Palsy Türkiye’de bireysel eğitim ve rehabilitasyon alan Oğuzcan Selvi, Zeynep Sueda Altınok, Berat Altunkaynak ve Ömür Gül, Cerebral Palsy’li çocukları temsilen bulundukları kamu spotunda, aldıkları rehabilitasyon ile birçok şeyi özgürce yapabildiklerini izleyiciler ile paylaşıyorlar.

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ERKEN TANI ÖNEMLİ

Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, “Çocuklarımıza daha çok destek sağlayabilmenin en önemli aşamalarından biri olarak gördüğümüz Cerebral Palsy kamu spotumuz yayına girdi. Kamu spotumuzla göstermek istedik ki, bağışlar sonucunda özel çocuklarımız zamanında, geç kalmadan alınan bireysel eğitim ve rehabilitasyon ile yürüyebilirler, yüzebilirler, yazı yazabilirler ve daha nice becerileri kazanabilirler. Yeter ki çocuklarımızın coşkulu sesiyle yankılanan, “Desteğinle yapabiliriz” ifadesindeki gücü hep birlikte hissedelim; mesajımızı daha fazla sayıda duyarlı kişiye ve kuruma ulaştırabilelim, bu anlamlı çağrıyı hep birlikte çocuklarımız için maddi desteğe dönüştürelim” dedi.

Sosyal medya aracılığı ile Cerebral Palsi’li çocuklara destek olmak ve toplumda farkındalığı artırmak için, kamu spotunun sosyal medya paylaşımlarını “#desteginleyapabiliriz” hashtag’i ile yapabilir, destek verip bağış yaparak çağrıya yanıt verebilirsiniz.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade eder. Çoğu durumda, görme, işitme ve duyum da etkilenir.

Belirti ve semptomlar bebeklik döneminde veya okul öncesi yıllarda görülür. Genel olarak, Cerebral Palsy, anormal reflekslerle, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya sertliği, anormal duruş, istem dışı hareketler, dengesiz yürüme veya bunların bir kombinasyonu ile ilişkili bozulmuş hareketlere neden olur.

Cerebral Palsy’li kişilerde yutma sorunları ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği olabilir. Cerebral Palsy’li kişilerde kas sertliği nedeniyle vücutlarındaki çeşitli eklemlerde hareket açıklığının azalması görülebilir.

