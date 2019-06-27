26.9 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa ÖZEL Cern’de iki Türk öğretmen

Cern’de iki Türk öğretmen

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş
Selçuk Yusuf Arslan - Semih Esendemir

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek öğretmen programlarında iki Türk öğretmen de yer alacak.

Bu yıl 7-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Uluslararası Lise Öğretmen Programı ve 4-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Öğretmen Programı’na 6 kıta, 39 farklı ülkeden toplam 48 öğretmen katılacak. Bu eğitimlere Türkiye’den de iki öğretmen burs alarak katılma başarısı gösterdi. Uluslararası Lise Öğretmen Programına Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Uluslararası Öğretmen Programına ise Fen Bilimleri Öğretmeni Semih Esendemir katılarak Türkiye’yi temsil edecek. İki haftalık eğitim sonunda her iki öğretmen de CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Elçisi olarak geri dönecek.

CERN her yaz dünyanın her yerinden bilim insanlarını ve öğretmenleri bir araya getiren Uluslararası Lise Öğretmen Programı ve Uluslararası Öğretmen Programı adlı iki adet eğitim gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerin amacı öğretmenlerin; parçacık fiziği alanındaki gelişimlerini desteklemek, Büyük Hidron Çarpıştırıcısında (Large Hadron Collider-LHC) birinci sınıf araştırma atmosferini deneyimlemek, modern fiziği sınıflara ve dışına taşımak, farklı ülkelerden öğretmenlerle bilgi, deneyim alışverişi sağlamak ve CERN’ün tüm dünya okullarıyla daha yakın bağlantı kurmasını sağlamak. Bu eğitimlerde dersler, yerinde ziyaretler, uygulamalı çalıştaylar, tartışmalar, soru cevap oturumları ve program sonu final rapor sunumları yapılacaktır.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,959AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cern’de iki Türk öğretmen

Mustafa Kömüş -
İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek öğretmen programlarında iki Türk öğretmen de yer alacak.
Devamını Oku

Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurtdışındaki FETÖ okullarına alternatif olarak kurulan ve...
Devamını Oku

TBMM tatile girmeyecek

birgun.net -
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de...
Devamını Oku

Tiyatro emekçileri işlerini geri istiyor

birgun.net -
Diren KurBelediye-İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nde...
Devamını Oku

Bu salondan adalet çıkmaz

birgun.net -
İstanbul Havalimanı şantiyesindeki insanlık dışı çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine karşı gerçekleştirdikleri...
Devamını Oku

Tüpraş işçileri Koç’un kapısına dayandı

birgun.net -
Meral DANYILDIZİzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Batman ve...
Devamını Oku

İran uranyumu artırıyor Rusya INF’den çekiliyor

Diren Deniz Sarı -
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına...
Devamını Oku

Baba ve 11 aylık kızı göç yolunda can verdi

birgun.net -
Yaşadıkları yoksulluk ve imkânsızlar nedeniyle bulundukları coğrafyalardan başka ülkelere göç etmek isteyen...
Devamını Oku

14 ay önceden görmüşler, iyileştirmemişler: Ölümcül taahhüt

birgun.net -
Dilan ESENSakarya Arifiye’de geçen hafta sağanak yağıştan...
Devamını Oku

Ormana taşocağı tehdidi

Uğur Şahin -
İstanbul’un Şile ilçesi, Yaka mevkiinde Mustafa Mangan tarafından yapılması planlanan iki adet...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi