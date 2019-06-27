Cern’de iki Türk öğretmen

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek öğretmen programlarında iki Türk öğretmen de yer alacak.

Bu yıl 7-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Uluslararası Lise Öğretmen Programı ve 4-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Öğretmen Programı’na 6 kıta, 39 farklı ülkeden toplam 48 öğretmen katılacak. Bu eğitimlere Türkiye’den de iki öğretmen burs alarak katılma başarısı gösterdi. Uluslararası Lise Öğretmen Programına Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Uluslararası Öğretmen Programına ise Fen Bilimleri Öğretmeni Semih Esendemir katılarak Türkiye’yi temsil edecek. İki haftalık eğitim sonunda her iki öğretmen de CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Elçisi olarak geri dönecek.

CERN her yaz dünyanın her yerinden bilim insanlarını ve öğretmenleri bir araya getiren Uluslararası Lise Öğretmen Programı ve Uluslararası Öğretmen Programı adlı iki adet eğitim gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerin amacı öğretmenlerin; parçacık fiziği alanındaki gelişimlerini desteklemek, Büyük Hidron Çarpıştırıcısında (Large Hadron Collider-LHC) birinci sınıf araştırma atmosferini deneyimlemek, modern fiziği sınıflara ve dışına taşımak, farklı ülkelerden öğretmenlerle bilgi, deneyim alışverişi sağlamak ve CERN’ün tüm dünya okullarıyla daha yakın bağlantı kurmasını sağlamak. Bu eğitimlerde dersler, yerinde ziyaretler, uygulamalı çalıştaylar, tartışmalar, soru cevap oturumları ve program sonu final rapor sunumları yapılacaktır.