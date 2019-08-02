25.5 C
Istanbul
02.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Çeşme-Atina feribotuna yine erteleme

Çeşme-Atina feribotuna yine erteleme

Çeşme- Atina seferlerinin iptal edilmesi sonrası yurttaşlar ikinci şoku yaşadı. Seferleri iptal eden firma, iddialara göre rezervasyon paralarını iade etmiyor

birgun.net birgun.net

Çeşme ile Atina arasında yapılan feribot seferlerine verilen ara ikinci kez uzatılırken rezervasyon yaptıran yurttaşlar, paralarının iade edilmediğini ve firmaya ulaşamadıklarını iddia etti. Firmanın ofislerini kapattığı ileri sürüldü.

Çeşme ile Atina’nın Lavrion arasını 7 saate düşüren feribot seferlerine, teknik nedenlerle 30 Temmuz’a kadar verilen aranın yeniden uzatıldığı duyuruldu.

Dün yapılan açıklamaya göre feribot seferlerinin başlama tarihi 7 Ağustos Çarşamba gününe ertelendi.

Seferleri yapan Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firma, internet sitesinden yaptığı duyuruda, seferlere teknik nedenlerle ara verildiği belirtilirken, “Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

Ancak rezervasyon yaptıran yurttaşlar, paralarının iade edilmediğini ve firmaya ulaşamadıklarını iddia etti.İddialara göre firma, Çeşme’deki başvuru noktasını da kapattı. Firmaya ulaşamayan yurttaşlar tedirgin oldu. 

‘TELEFON VE ADRESLERİ KALDIRMIŞLAR’

Mağdurlardan Fırat G., 10 Ağustos 2019 tarihi için 16 Haziran 2019’da rezervasyon yaptırdığını belirterek şunları söyledi:

“Seferlerini sürekli erteliyor. Şimdi de 7 Ağustos’a kadar ara verdiklerini internet sayfalarına yazmışlar. 10 Ağustos tarihinde gidip gidemeyeceğim ve bayram tatilinde ne olacağımız belli olmadığı için kendimize alternatif bir yol çizelim diye firmadan paramızı geri istedik ama ne firma sahibine ne de bir firma yetkilisine ulaşamıyoruz. Çeşme’deki ofisleri kapalı; İzmir’deki ofislerinde de kimse yok. İnternet sitelerindeki telefon ve adresleri de kaldırmışlar. Bayram tatili için yeniden bilet almak zorunda kaldım. Çeşme’den Sakız Adası’na, oradan da aktarmalı olarak Atina’ya gideceğim. Firmadan paramı geri alamadığım gibi ek masrafa da girmiş oldum. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan beni yordu.”

İKİNCİ UZATMA

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da “teknik sorunlar” nedeniyle 30 Temmuz’a kadar ara verildiği açıklanmıştı.

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,749AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ‘Netflix’ düzenlemesini savundu: Ülkemizi hedef alan, terör örgütlerinin propagandalarına yer veren…

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Az oy alıyorsak kabahat bizdedir, vatandaş doğru karar verir

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaş doğru karar verir. Eğer bir yerde...
Devamını Oku

Sigaraya yeni zam: Zamlı sigara fiyatları nasıl olacak?

birgun.net -
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün kullananları yakından ilgilendiren bu zam...
Devamını Oku

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde millet bahçesine tepki: Eğitim alanlarımız rantçılara, talancılara pazarlanıyor

birgun.net -
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne yapılmak istenen millet bahçesine üniversite öğrencileri...
Devamını Oku

‘Babacan gölge lider olacak, Gül cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor’

birgun.net -
Ali Babacan ve Abdullah Gül tarafından kurulacak partiye dair tartışmalar sürerken, oluşumun...
Devamını Oku

İstanbul’da nem oranı yüzde 86’ya ulaştı

birgun.net -
İstanbul'da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara...
Devamını Oku

Emine Erdoğan’dan Salda Gölü paylaşımı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının...
Devamını Oku

Antalya’da boğa güreşleri Hayvan Hakları Koruma Kurulu tarafından iptal edildi

birgun.net -
Kumluca Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 3’üncü Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında...
Devamını Oku

‘Türkiye kuzey Suriye’ye 10 bin asker, 166 tank yerleştirdi’

birgun.net -
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine asker yığınağı...
Devamını Oku

Hakkari Valiliği: Güvenpark saldırısına patlayıcı temin eden bir kişi yakalandı

birgun.net -
Hakkari Valiliği, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi