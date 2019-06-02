Çeşme Ilıca Plajı’nda ücretli şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı, tatilciler bekleniyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP’li Ekrem Oran, bu yaz Ilıca Plajı’nı belediyenin işlettiğini, şezlong ve şemsiyeleri kaldırdıklarını, bu modeli ilçe geneline yayarak, şezlong anarşisini bitireceklerini söyledi.

Geçen bayram tatillerinde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Çeşme’de, yer kalmadığı için binlerce kişi sahil ve parklarda yatmıştı. Bu bayram da tatilcilerin akınına uğraması beklenen Çeşme’de, belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmecilerden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yüz binleri değil, milyonları Çeşme’ye beklediklerini vurgulayarak, “Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da ‘Ilıca Plajı, 80’lerdeki gibi.’ Bu yazdan itibaren Ilıca Plajı’nı, belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. ‘Havlunu da al, gel’ diyoruz. Bu yaz Ilıca’daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız” dedi.