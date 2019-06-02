18.9 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Çeşme Ilıca Plajı'nda ücretli şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

Çeşme Ilıca Plajı’nda ücretli şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı, tatilciler bekleniyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP’li Ekrem Oran, bu yaz Ilıca Plajı’nı belediyenin işlettiğini, şezlong ve şemsiyeleri kaldırdıklarını, bu modeli ilçe geneline yayarak, şezlong anarşisini bitireceklerini söyledi.

Geçen bayram tatillerinde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Çeşme’de, yer kalmadığı için binlerce kişi sahil ve parklarda yatmıştı. Bu bayram da tatilcilerin akınına uğraması beklenen Çeşme’de, belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmecilerden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yüz binleri değil, milyonları Çeşme’ye beklediklerini vurgulayarak, “Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da ‘Ilıca Plajı, 80’lerdeki gibi.’ Bu yazdan itibaren Ilıca Plajı’nı, belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. ‘Havlunu da al, gel’ diyoruz. Bu yaz Ilıca’daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız” dedi.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,353AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yolsuzluk, hırsızlık ve seçimler

birgun.net -
Hırsızlık, rüşvet ve seçim yolsuzlukları maalesef yeni bir mesele değil. Antik Yunan’da...
Devamını Oku

Sosyal Demokrat lider istifa ediyor: Koalisyon sallantıda

Diren Deniz Sarı -
Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet...
Devamını Oku

Cüppenin gölgesinde, şeyhin eteklerinde

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN -
Gasp edilen İstanbul seçimleri iktidar blokuna şimdiden pahalıya mal oldu. 23 Haziran...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sis uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan kazanamayan adaylara seçim görevi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi günü 31 Mart seçimlerinde İstanbul’un ilçelerinden...
Devamını Oku

Bayramımız olsun!

İRFAN DEĞİRMENCİ -
Müthiş oyuncu Hümeyra’nın repliğiydi. Çağan Irmak’ın unutulmaz filmi Babam ve Oğlum’da...
Devamını Oku

Güneşlenirken sağlığınızdan olmayın

DİLARA ŞİMŞEK -
Yazın gelmesiyle kavurucu sıcaklar başladı. Tatil sezonunu açan yurttaşlar plajlarda bronzlaşmak için...
Devamını Oku

Üç ayaklı sacayağı!

ATTİLA AŞUT -
Kimi yanlış söz kalıplarını düşünmeden kullanıyoruz. Her kesimden insan düşüyor bu yanılgıya....
Devamını Oku

Yeni sistem sınav stresini artırdı: Kontenjan 139 bin başvuran 1 milyon

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Türkiye genelindeki bir milyonu aşkın öğrenci, önceki gün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda...
Devamını Oku

‘Tarihimin adını İnsan Manzaraları koydum’

birgun.net -
M. Melih GüneşNâzım Hikmet büyük destanı Memleketimden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi