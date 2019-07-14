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14.07.2019
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Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ‘görev’ teklifi

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan’a destek veren eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i çağırarak iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan’ın kendisine parti içinde görevine devam etmeyi teklif ettiği iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi ile üzerine AKP Genel Merkezi’ne gelen Mehmet Şimşek, Erdoğan ile iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Siyaset kulislerinde, halen Londra’da finansal danışmanlık yapan Şimşek’in bir süredir bazı bakan ve AKP yöneticileri ile temasta olduğu dile getirilmişti.

Mehmet Şimşek, birkaç gün önce İstanbul’da katıldığı bir toplantı sırasında Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki iddialarla ilgili sorulara “Zamanı gelince konuşuruz” cevabını vermişti. Erdoğan’ın Şimşek ile yaptığı görüşmenin bu açıklamadan sonra yapıldığı ifade edildi. Baş başa yapıldığı belirtilen görüşmede, Babacan’ın başlattığı hareket ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

‘Mehmet Şimşek Babacan hareketinin tam göbeğinde’

Kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği ile birlikte Şimşek’e görev verebileceği konuşuluyor. 24 Haziran 2018 seçimleri sırasında ekonomiden sorumlu bakanlık görevini yürüten Mehmet Şimşek milletvekilliğine aday olmamıştı.

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