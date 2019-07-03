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03.07.2019
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Çeşme’de örnek bir uygulama: Ilıca plajı tamamen halka açıldı

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AYCAN KARADAĞ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ilıca Plajı’ndaki ücretli şezlong ve şemsiyeleri de kaldırdığını ifade etti.

BirGün’e konuşan Oran, “Ilıca Plajı bin 200 metre boyunda. Bizim bütün afişlerimizde, broşürlerimizde Çeşmemizi tanıtırken kullandığımız en önemli yerlerden biri. Fakat bu seneye kadar içimize siner bir şekilde misafirlerimizi ağırlayamıyorduk. Biz de Ilıca Plajı eskisi gibi olsun, 1980’lerdeki gibi olsun istedik. Herkes şemsiyesini, havlusunu alsın gelsin. Duşunu alsın tabii şampuan kullanmadan. Yani plajdan ücretsiz bir şekilde yararlansın. Böyle dedik ve uygulamaya koyduk. Biz orada disiplini de sağladık” dedi.

“Temizlik ekiplerimiz, güvenlik ekiplerimizle sistemi oturtturmaya başladık” diyen Oran, “Burası oturduktan sonra da diğer plajlarımızda uygulamaya başlayacağız. Kıyılar halkındır. Kanun açık. Biz, kanunları uygulamak için seçilmiş görevlileriz. Ben kanunları uyguluyorum. Birisi suç işlediğinde biz müdahale ediyoruz. Vatandaşlar şu anda durumdan memnun. Çeşme bir turizm ilçesidir. Bunu da unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

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