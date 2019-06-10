Çeşme’de plajların işgal edilmesine tepki: Sessiz protesto

İzmir Çeşme Azmak Koyu’nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi. Plajların halka ait olduğunu söyleyen yurttaşlar, gasp edilmeye çalışılan sahile girip plajda oturdu, işletmeyi sessizce protesto etti.

Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Azmak Koyu’ndaki halk plajını daha önce ücretsiz kullanan mahalle sakinleri, plajın çevresinin bir şirket tarafından kapatılıp, buranın ücretli hale getirildiğini ifade ederek, oturma eylemi yaptı. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini dile getiren yurttaşlar, sahile girmek istedi. Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba, girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti. Yurttaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını söyledi. Yurttaşlar ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren kişiler, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını aktardı.

Halka ait olan plaja el koyuyorlar

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğuna dikkat çekti: “İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek tesisler yaptı. Belediyeye defalarca şikâyette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline getirildi.”

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Herkesten 150-200 lira para alıyorlar

Yurttaşlardan Ahmet Güler, “Buraya giren herkesten 150-200 lira civarında para alınıyor. Bu durum halkı soymak gibi bir şey. Biz bunu protesto ediyoruz, devletin hiçbir şey yapmamasını protesto ediyoruz” derken Serap Gültekin şöyle konuştu: “Her yeri işgal edip, buraları paralı hale çevirerek halkın ücretsiz kullandığı yerleri lüks mekânlar şeklinde lanse ediyorlar. Biz çevreciler, Çeşmeliler olarak buna tepkimizi dile getiriyoruz.”

Değerli kıyılara beton döküyorlar

ODTÜ’de öğretim görevlisi olan Kıyı Mühendisi Işıkhan Güler de yine Azmak Koyu’nda bulunan bir diğer işletmenin de denize dolgu yaptığını ve üzerine beton döktüğünü söyleyerek, “Türkiye’de Kıyı Kanunu var. Bu kanuna göre, kıyının 100 metresi kamuya, yani halka ait. Bu tür yapıların özellikle kumsal bölgelerde ciddi sıkıntıları var. Kumsal alanı kaybedebilirsiniz. Bu kumsal yapılar çok değerli. Buraya taş dökmüşler ve üzerini de beton yapmışlar. Bu da kıyıya ciddi zarar verecek. Bunun bir an önce yıkılması lazım” diye konuştu.