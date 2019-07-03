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03.07.2019
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Çeşme’deki ‘Hazine sorunu’ TBMM gündeminde

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Özgür Salih Altın

İzmir’in Çeşme ilçesinde hazineye ait tarihi kalıntıların olduğu araziye yapılan inşaat CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından Meclis gündemine taşındı.

Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Çeşme de hazineye ait kalıntıların olduğu araziye inşaatı kim yaptırmaktadır? Devlet yönetimde önemliliği bir yerde bulunduğu iddia edilen kişi kimdir?” diye sordu.

Kılıç, Çeşmenin Ovacık mahallesi ada üstü mevkisinde bulunan arazide düzleştirme çalışmasını yapıldığını belirtti. Bölgeye temel atıldığı, beton dökülerek inşaata başlandığı bilgisinin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Kılıç şöyle konuştu: “Denize sıfır hazine arazisi olan bu alan aynı zamanda doğal SİT alanıdır.

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Bu araziye inşaat yapılması kıyı kanuna aykırıdır. Bölgede oturan duyarlı vatandaşların Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’ne yaptığı başvurunun ardından Canan Çelik ve Cem Oruç isimli kişilerin imar barışı kapsamına başvurduğu açığa çıktı. Çeşme belediyesi tarafından inşaatın birkaç defa durduğunu ancak inşaatın devam etmesi gerekçesi olarak bu kişilerin arkasında hatırı sayılı kişi olduğu belirtilmektedir.”

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