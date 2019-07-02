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02.07.2019
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Çeşme’deki “Hazine sorunu” TBMM gündeminde

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA
Özgür Salih Altın 

İzmir’in Çeşme ilçesinde hazineye ait tarihi kalıntıların olduğu araziye yapılan inşaat, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından Meclis gündemine taşındı.

Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Çeşme’de hazineye ait kalıntıların olduğu araziye inşaatı kim yaptırmaktadır? Devlet yönetimde önemliliği bir yerde bulunduğu iddia edilen kişi kimdir?” diye sordu.

Kılıç, Çeşmenin Ovacık mahallesi ada üstü mevkisinde bulunan arazide düzleştirme çalışmasını yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bölgeye temel atıldığı, beton dökülerek inşaata başlandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Denize sıfır hazine arazisi olan bu alan aynı zamanda doğal sit alanıdır. Bu araziye inşaat yapılması kıyı kanuna aykırıdır. Bölgede oturan duyarlı vatandaşların Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’ne yaptığı başvurunun ardından Canan Çelik ve Cem Oruç isimli kişilerin imar barışı kapsamına başvurduğu açığa çıktı. Çeşme belediyesi tarafından inşaatın birkaç defa durduğunu ancak inşaatın devam etmesi gerekçesi olarak bu kişilerin arkasında hatırı sayılı kişi olduğu belirtilmektedir.”

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