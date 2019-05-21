24.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Çet davasında Adli Tıp, ek mütalaasını mahkemeye sundu: Şule intihar etmedi

Çet davasında Adli Tıp, ek mütalaasını mahkemeye sundu: Şule intihar etmedi

Adli Tıp, intihara ilişkin bir tablo olmadığını söyledi. Ayrıca ‘Çet’in boynunda kırık var, bu canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir’ dedi

ERK ACARER ERK ACARER

Adli Tıp Kurumu, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ankara 31.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Şubat tarihli yazısıyla Şule Çet ile ilgili bilgi talebini değerlendirdi, yaklaşık 3 ay sonra mahkemeye 25 sayfalık bir mütalaa sundu. Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın üst sınırdan ceza almasını sağlayacak kritik noktalara dikkat çekildi: “Şule Çet intihar etmedi, boynunda kırık var bu saldırı sonucu meydana gelmiş olabilir. ”

Ankara’da, 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin dava sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ayrı ayrı “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kasten cinayet suçlarından” cezalandırılması isteniyor.

‘İNTİHAR TABLOSU YOK’

Çet davasında ilk duruşma, 6 Şubat tarihinde görüldü. 10 Temmuz tarihine ertelenen, 15 Mayıs’taki 2’inci duruşmanın hemen ardından ise Adli Tıp Kurumu, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ankara 31.Ağır Ceza Mahkemesi’ne ek mütalaa göndererek, olayın bir intihar olmaktan uzak olduğuna şu ifadelerle dikkat çekti:

Şule Çet’in, intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı ve sorun çözme becerisinin olduğu görülmektedir.

Ölümünden önceki dönemde, yakın çevresi tarafından farkedilen ciddi intihar planının eşlik ettiği aktif bir depresif tablo içinde olmadığı kanaati oluşmaktadır.

Bir kişinin olaydan yaklaşık 1.5 yıl önce aldığı depresyon tanısından yola çıkarak olay anındaki ruhsal durumunu tahmin etmenin tıbben çok mümkün olmadığı bilinmektedir.

İdrarında tespit edilen ilaç etken maddesi, kişinin intihar ettiğini gösteren somut bir tıbbi kanıt niteliğinde değildir.

‘HAYATTAYKEN BOYNUNUN KIRILMASI İHTİMAL DAHİLİNDE’

Adli Tıp Kurumu, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ankara 31.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ek mütalaada ayrıca, daha önceki 3 raporda belirtilmeyen bir notaya vurgu yaptı: “Boyun bölgesinde kırık var. Travmaya maruz kalmış olması ihtimaller dahilinde.”

Kurumun raporunda söz konusu konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Şule Çet’in otopsisinde tespit edilen ‘hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık’ bulgusu, kişi canlı iken boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığının göstergesi. Bu, boyna bası sonucu oluşabileceği gibi, yüksekten düşme sonucunda da oluşabilir.”

Zanlılar son mahkeme öncesi yine intihar vurgusu yapmıştı.

Son dava öncesi, katil zanlısı Çağatay Aksu’nun avukatı Levent Erkmen, Şule Çet’in, “babasından para alıp almadığının” incelenmesini istemiş ve böylece bir kez daha intihar vurgusu yapmıştı: “Babası para yollamıyordu, bu yüzden psikolojisi bozulmuş olabillir.”

Çet ailesi avukatı Umur Yıldırım ise talebe tepki göstermişti: “Cinayete, intihar süsü verebilmek için gerçeğe aykırı bir çok beyanda bulundular. Zaman zaman Şule’nin annesinin 2 yıl önce vefat ettiğini, zaman zaman da erkek arkadaşıyla problemleri olduğunu söyleyerek bu nedenlerle psikolojisinin bozuk olduğuna ifade ettiler. Hepsini çürüttük. Gelinen noktada faillerin yeni savunması Şule’ye babasının para göndermediği için intihar ettiği gibi izahtan yoksun bir beyan. Şule zaten faillerin yanında günlüğü 120 TL’den çalışıyor, devletten öğrenci kredisi alıyordu. Üstelik babası da para gönderiyordu. Yani Aylık 3.000 TL’ye ye yakın bir geliri vardı. Bu bir öğrenci için muazzam bir rakamdır. Kaldı ki hangi birimiz babamız para göndermediği için intihar ettik? Katil zanlılarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanları bizleri şaşırtıyor.”

- Reklam -

SON HABERLER

Kuzey Kore’den Joe Biden için ‘Düşük IQ’lu bir embesil’ yorumu

birgun.net -
Kuzey Kore'nin resmi ajansı, 2020 seçimlerinde demokratların adayı olmaya hazırlanan eski başkan...
Devamını Oku

Sophie Turner ‘GoT’un son sezonu yeniden çekilsin’ kampanyasına tepki gösterdi: Saygısızlık

birgun.net -
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un son sezonu ve finalinin izleyiciler tarafından...
Devamını Oku

Rabia Naz soruşturmasını yürüten savcının Ensar Vakfı’na takipsizlik veren savcı olduğu ortaya çıktı

birgun.net -
Rabia Naz cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın, Ensar Vakfı...
Devamını Oku

İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı: Bu düzen bir avuç insan için var, bunu değiştireceğiz!

birgun.net -
Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim...
Devamını Oku

Huawei yaptırımlarına Microsoft da dahil oldu

birgun.net -
ABD merkezli teknoloji devi Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir...
Devamını Oku

Yemen’i bombalayan Suudi Arabistan ABD-İran geriliminde barış istedi

HABER MERKEZİ -
ABD'nin İran'a dönük bölgede gerilimi tırmandıran hamleleri sürerken konuya ilişkin Suudi Arabistan'dan...
Devamını Oku

İBB’deki dev israf: 753 milyon liralık zarar, vakıflara aktarılan paraların ve mülklerin bedeli 308 milyon lira

birgun.net -
27 milyar lira borcu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) son bir yılda...
Devamını Oku

Başakşehir’den Fatih Terim kararı

birgun.net -
Galatasaray'ın mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir'den Fatih Terim'le ilgili karar geldi.
Devamını Oku

8 yıl sonra ilk kez: Öcalan’ın avukatları Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti

birgun.net -
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Bugünkü ziyaret,...
Devamını Oku

Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi