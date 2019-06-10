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10.06.2019
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Cevad Zarif: İran’ın ABD’ye ihtiyacı yok

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yle ilişkileri geliştirmek gibi bir niyetleri olmadığını ifade ederek, "İran'ın ABD'ye ihtiyacı yok" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin ABD’ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Zarif, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımlarını “ekonomik terörizm” olarak nitelendiren Zarif, Washington yönetiminin buna son vermesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin maksimum baskı politikası yürüttüğünü ve müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamaların da kamuoyu üzerindeki baskıyı artırma amaçlı olduğunu savunan Zarif, “İran’ın ABD’ye ihtiyacı yoktur ve bu ülke ile ilişki geliştirme peşinde değildir. ABD’liler İran’ın başka ülkelerle olan ilişkilerinde problem oluşturmasın yeter” ifadelerini kullandı. 

Zarif, İran’ın dış politikada komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye odaklandığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bölge ülkelerine yapacağı ziyaretlerin de bu kapsamda olacağını dile getirdi. 

Zarif, akşam saatlerinde Tahran’a ulaşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın İran için özel bir mesaj getirmediğini belirterek, Berlin yönetiminin nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunu ancak sadece açıklamalarla yetinmemeleri gerektiğini ifade etti.

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