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14.06.2019
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Çevik’e Onur Üyeliği

İMO, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Başak Sidar Çevik adına düzenlenen Genç-İMO Onur Üyelik Belgesi'ni, katliamda yaralanan ve Suruç Belediye Başkanı olan annesi Hatice Çevik’e takdim etti

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitiren Başak Sidar Çevik’in adını Ankara Kent Kütüphanesi’nin çalışma odasına verdi. İnşaat Mühendisliği öğrencisi olan Çevik adına düzenlenen “Genç-İMO Onur Üyelik Belgesi”  Suruç Belediye Eş Başkanı olan annesi Hatice Çevik’e takdim edildi.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Ankara Kent Kütüphanesi’nde düzenlenen törene, 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yaralıların yanı sıra 10 Ekim Barış Ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun da katıldı.

UMUDU YAŞATMAK İÇİN PLAKET HAZIRLANDI

Plaket töreninde söz alan İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, “Başak Sidar Çevik’i 10 Ekim Katliamı’nda kaybetmeseydik, inşaat mühendisi olarak aramızda olacaktı” dedi. Tulumtaş, Çevik’in şahsında umudu yaşatmak adına Şube Yönetim Kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda Genç-İMO Onur Üyeliği plaketi hazırlandığı söyledi.

BAŞAK BİZLERİN MÜCADELESİNDE YAŞAYACAK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da mimar ve mühendislerin uygarlığı geliştirmek ve barışa katkı sunmak adına hizmet ettiğini belirterek, “Başak, inşaat mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiydi. Biz mimar ve mühendisler, insan yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Uygarlığı geliştirmek ve barışa katkı sunmak için hizmet ediyoruz. Başak yaşasaydı, okulunu bitirecekti ve bu mesleği gerçekten halkın huzurun ve refah içerisinde yaşama çabası için kullanacaktı. Başak bizlerin mücadelesinde yaşayacak” diye konuştu.  

Başak Sidar Çevik adına düzenlenen Genç-İMO Onur üyelik belgesi, Koramaz tarafından anne Hatice Çevik’e verildi.

BAŞAK ARAMIZDA

Plaket için teşekkür eden anne Hatice Çevik, duygulandığını belirterek, “Kızım Başak şuan aramızda. İsteklerini, hayallerini bizim gerçekleştirmemiz  gerekiyor. Aramızdan ayrılan 103 canımızın hayallerini gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi. Çevik, kızının adının Ankara Kent Kütüphanesi’nde çalışma odasına verilmesinden de gurur duyduklarını belirtti.

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