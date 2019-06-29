Çevre örgütleri Murat Dağı için birleşti

BERKAY SAĞOL

Kütahya’nın Gediz ilçesi Karaağaç Köyü’ne, Murat Dağı’nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanması Kütahya’da Eskişehir ve Uşak’tan gelen çevre örgütleri tarafından protesto edildi.

Kütahya Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği, Murat Dağı Yok Olmasın Platformu, Eskişehir Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Kütahya Barosu, Kadın ve Aileyi Koruma Derneği, Pınarbaşılılar Derneği, Ege Bölgesi Kütahyalılar Platformu, İzmir Gedizliler Derneği, Dünya Yörükler Derneği üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla bugün Kütahya Ulu Cami önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kütahya Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, Murat Dağı’nın dünyanın tabiat harikası 3 dağından biri olduğunu söyleyerek, “Karpuz çatlatan buz gibi şifalı suyu, yanı başında yine şifası tartışılmaz termal suları ve kayak merkezi ile turizm cenneti Murat Dağımız, asırlık çamları, bitki örtüsü, endemik bitkileri ve bol oksijeni ile akciğerimizdir. Akarsuları da kan damarlarımızdır” dedi.

“ÇED RAPORUNA VERİLEN OLUMLU KARAR KALDIRILSIN”

Er konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi karşımızda, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Eskişehir, Sakarya illerimizin yaşam kaynağını oluşturan bu doğa harikasını çöle döndürerek bizden sonraki nesillere bir nefes oksijeni, bir yudum suyu, bir avuç altın için çok gören altın avcıları var. Lütfen kararlarınızı gözden geçirerek ÇED raporuna verilen olumlu kararı kaldırınız. Yoksa bu dağların kurdu, kuşu, bu akarsuların hayat verdiği şehirlerde, ilçelerde ve köylerde yaşayan milyonlarca vatandaşın ve mahlukatın laneti üzerinize olacaktır.”