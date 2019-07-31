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31.07.2019
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Salda Gölü’ne millet bahçesi ihalesi bugün: Çevresel etkileri bile değerlendirilmedi!

Salda Gölü’ne çevresel etkileri bile değerlendirilmeden yapılmak istenen millet bahçesine karşı dava açıldı

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TURKUAZ rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılması için bugün ihale yapılacak. Yeşilova sakinleri tarafından ihalenin ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar vekili olarak avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ile Mustafa Şahin, dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi’ne sundu. Açılan davada, yapılacak Millet Bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları ile Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatıların yapımını içeren 31 Temmuz’daki ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Avukatlar, yöre sakinleri ve kurumların değerlendirme sürecine dahil edilmeden, çevresel etkileri üzerinde etüt yapılmadan hazırlanan her ölçekteki imar planları henüz kesinleşmeden 140 bin 496,07 metrekarelik alanın müteahhide verilmesine yönelik ihalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunu ifade etti.

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Dava dilekçesinde, Salda Gölü ve çevresinin 1’inci derecede doğal sit alanı olduğu hatırlatılarak, “Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak Salda Gölü Tabiat Parkı’dır. Peyzaj özellikleri, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Çok çeşitli habitatlara ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik yüksek seviyededir” denildi.

Jeolojik ve kimyasal özelliklerinin barındırdığı endemik türlerle ÖDA ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağladığı da belirtilen dilekçede, “Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir” denildi.

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