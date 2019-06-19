26.9 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Çevrimiçi Çağ

Çevrimiçi Çağ

BÜLENT USTA BÜLENT USTA

Deniz kenarında bir kafe… Önümde, bugünlerde yayımlanan Max Frisch’in “Kont Öderland” adlı kitabı var. Kitaptan başımı kaldırdığımda kafedeki neredeyse herkesin, ellerindeki cep telefonuna gömüldüğünü, sevgililerin bile o güzel deniz manzarasına bakmak ya da sohbet etmek yerine sosyal medyada gezinmeyi tercih ettiklerini görüyorum. Bu artık alışık olduğumuz bir manzara. Araba kullanırken bile cep telefonundan mesaj yazmak olağanlaşmışken…

Bauman’ın tespitine göre günümüz insanı, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki ayrı evrende ikamet ediyor. Neden bu kadar çevrimdışı dünyadan sıkılmış olabilirler? Bir süredir sosyal medyayı çok az kullanmamın nedenlerini düşününce de, çevrimdışı evrendeki faaliyetlerim arttıkça çevrimiçi evrene daha az ihtiyaç duyduğumu fark ediyorum. Gerçeklikle baş etmek güçleştikçe çevrimiçi evrene daha fazla mı sığınılıyordu? Gerçeklik, gücün ve ihtiyaçların sınırlandığı, insanın kendisinden bağımsız ötekilerin dünyasıydı, bu yüzden olduğu gibi kabul edilemezdi. İnsanın iç dünyasının gerçekliğiyle dış dünyanın gerçekliği her zaman bir çatışma halindeydi. Bu anlamda, çevrimiçi evren, her ne kadar insanın iç gerçekliğine ait olsa da, o evrende ötekilerin iç dünyaları da vardı, türlü fantezilerle kuşatılmış.

Winnicott aracılığıyla öğrendiğimiz bir şey var ki, gerçeklikle baş etmek için kullanılan fanteziler ve hayaller farklı şeylerdi. Fanteziler, gerçekliğin inkârına ve anlık tatmine dayalıydı; hayallerse gerçekliği kabul edip yaratıcı bir biçimde değiştirme anlamına geliyordu. Çevrimiçi evren, bu açıdan fantezilerle daha uyumluydu, çevrimdışı evrense hayallerle… Post-truth diye tarif edilen bu çağ, sanırım çevrimiçi bir çağdı, henüz dengeye kavuşmamış.

Yine Winnicott aracılığıyla öğrendiğimiz bir şey var ki, insan bütünlüklü bir kişi gibi davranabildiğinde gerçeklikten kaynaklı hayal kırıklıklarıyla daha kolay başa çıkabiliyordu. Ama eğer dağılmışsa, yani bütünlüğünü yitirmişse, gerçeklikle yüzleşemiyor ve fantezilere tutunma ihtiyacı duyuyordu. İnsan, bütünlüklü bir kişi haline gelmeye ve katı bir biçimde örgütlenmiş çözülmelerini kaybettikçe fantezi kurmanın kendisine verdiği zararlarla da yüzleşmeye başlıyor ve fantezinin yerini hayal gücü almaya başlıyordu.

Bunları düşünürken, gözüm, “Kont Öderland”da, Savcı’nın şu sözlerine takıldı: “Ben Öderland’da doğdum. İnsanın ait olmadığı, asla gelişmediği bir yerde. İnsanın sevinçle değil, her gün inadına yaşadığı bir yerde. İnadına, erdemle. (…) Hiçbir şey hediye değildir, her şeyin bedeli vardır. Ve her şey vazifedir. Benim doğduğum yerde insanın düşünebileceği en yüce şey, kendini zorlamaktır. Kendini zorlamak ve feragat etmek. İnsan hayatta olduğu için vicdan azabı çeker…”

Bu ülkede, Savcı gibi düşünen ne çok insan var. Böyle bir insanın haset etmemesi, mutlu olması düşünülebilir mi? Böyle düşünen biri, yaratıcı olabilir mi, neşe içinde sevebilir mi? Şartların bu şekilde düşünmeye ve yaşamaya zorladığı bir ülkede, insanların fantezilere ve çevrimiçi evrene sığınmasından daha doğal ne olabilir ki? Böyle düşünmeye ve hissetmeye neden olan bir ülkede ya da dünyada, insanların sahte kendilikler geliştirmesi kaçınılmaz değil mi?

Winnicott, bir danışanının resim yapma ya da okuma gibi bir uğraş içerisindeyken, fantezi kurarken sahip olduğu tümgüçlülükten vazgeçtiği için onda hoşnutsuzluk yaratan sınırlarla karşılaştığından bahsetmişti. Bir kitaba, bir sevgiliye, âna kendisini bırakamamak… Heinz Kohut da, resim, müzik ya da edebiyat fark etmez, kişinin hayal gücüyle bir şey yaratmaya başlar başlamaz aşırı derecede heyecanlanıp uğraşısını yarıda kesebileceğinden bahsetmişti, çocukluğunda gerçekçi bir aynalamayla hakiki kendiliğini kuramadığı, iç ve dış gerçeklik arasındaki uyumsuzluk nedeniyle.

Çevrimiçi ve çevrimdışı evrenleri uzlaştırmadan, sahte ve gerçek olan arasındaki muğlaklık da devam edecek…

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,699AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

HES faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e...
Devamını Oku

Muhtar sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı

birgun.net -
Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, sokakta bulduğu yavru...
Devamını Oku

Çavuşoğlu: BM’nin tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap...
Devamını Oku

İzmir’de Barış Akademisyenleri’ne destek veren 88 kişiye dava açıldı

birgun.net -
Aycan Karadağ-Berkay Sağolİzmir’de “Bu suça ortak olmayacağız”...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Soylu Trabzon'da yaşanan ‘HES faciası’nı yalanladı
Devamını Oku

Trabzonspor’a Altınordu’dan 2 genç soluk

birgun.net -
Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık...
Devamını Oku

SODEV’den ‘yargı bağımsızlığı’ raporu

birgun.net -
Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye genelinde “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven” isimli anket...
Devamını Oku

İmamoğlu’na destek şenliği sel felaketi nedeniyle iptal edildi

birgun.net -
Kadıköy Yoğurt Parkı'nda bu akşam yapılması planlanan "Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin"...
Devamını Oku

Soylu’dan ‘HES faciası’na yalanlama

birgun.net -
Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası HES duvarının patlaması sonucu 4 kişi...
Devamını Oku

Aşkın dilini ‘translate’ ile çözdüler

birgun.net -
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara ile internet üzerinden tanıştığı 39 yaşındaki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi