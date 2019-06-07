Çeyiz yardımından sadece kız çocukları yararlanabilir

İyi günler Hüseyin Bey,

Babam SSK’dan emekli ve 6 yıl önce hayatını kaybetti, daha önce kız çocuklarının SSK’dan çeyiz parası aldığını duymuştum, peki ben erkek çocuk olarak çeyiz parası yardımından yararlanabiliyor muyum ya da ne zaman yararlanabilirim?

Teşekkürler.

Merhaba Sayın okuyucumuz

Halk arasında çeyiz parası diye adlandırılan ve SGK tarafından yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir kereye mahsusu olarak ödenen bu ödeneğin adı çeyiz yardımıdır.

Bu ödenekten yararlanabilmek bakımından temel kriter vefat eden anne veya babadan yetim aylığı alıyor olmaktır. Bilindiği üzere yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının bu aylıkları evlenmedikleri sürece kesilmez.

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Evlendiklerinde ise yetim aylıkları kesilir. İşte bu kesinti ile birlikte evlenen kız çocuğuna iki yıllık (24 ay) yetim aylığı tutarında toptan bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme bir anlamda sosyal Devlet anlayışı içerisinde aylığı kesilen kız çocuğuna bir evlilik hediyesidir diyebiliriz.

Bağkurlular da yararlanabilir

Çeyiz yardımı önceleri sadece SGK 4-a kapsamında yetim aylığı alanların yararlanabildiği bir ödenek iken daha sonra kapsam genişletilerek 4-b kapsamında (Bağkur) serbest çalışanların yetimleri de bu ödenekten yararlanmaya başladılar.

Ödeme nasıl hesaplanır?

Çeyiz parası hesaplanırken kız çocuğuna ödenen ölüm aylığının ek ödemeleri dikkate alınmaz. Dolayısıyla ölüm aylığının iki yıllık tutarı hesaplanırken ek ödeme niteliğindeki tutarlar hariç olmak üzere aylığın iki yıllık tutarı kız çocuğuna ödenir.

Ödenekten yararlanmak için başvuru şart

Çeyiz yardımı yetim aylığı almakta iken her evlenen kız çocuğuna ödenmekle birlikte bu ödenek için kuruma başvuru gerekiyor. Yani bir başka deyişle kurum başvuru yapmayanlara otomatikman bir ödeme yapmıyor. Bu nedenle ödenekten yararlanmak isteyen kız çocuklarının evlenme akdini kanıtlayan bir belge (evlilik cüzdanı sureti) ile kuruma dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Zamanaşımı 5 yıldır

Ödenekten yararlanabilmek bakımından 5 yıllık bir zamanaşımı söz konusudur. Bu süre evliliğin gerçekleşip yetim aylığının kesilmesinden itibaren başlar.