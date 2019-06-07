23.6 C
Istanbul
07.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Çeyiz yardımından sadece kız çocukları yararlanabilir

Çeyiz yardımından sadece kız çocukları yararlanabilir

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT

İyi günler Hüseyin Bey,

Babam SSK’dan emekli ve 6 yıl önce hayatını kaybetti, daha önce kız çocuklarının SSK’dan çeyiz parası aldığını duymuştum, peki ben erkek çocuk olarak çeyiz parası yardımından yararlanabiliyor muyum ya da ne zaman yararlanabilirim?

Teşekkürler.

Merhaba Sayın okuyucumuz

Halk arasında çeyiz parası diye adlandırılan ve SGK tarafından yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir kereye mahsusu olarak ödenen bu ödeneğin adı çeyiz yardımıdır.

Bu ödenekten yararlanabilmek bakımından temel kriter vefat eden anne veya babadan yetim aylığı alıyor olmaktır. Bilindiği üzere yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının bu aylıkları evlenmedikleri sürece kesilmez.

İlginizi çekebilir:  En verimli çağımızda bizi ‘yuva’dan gönderiyorlar

Evlendiklerinde ise yetim aylıkları kesilir. İşte bu kesinti ile birlikte evlenen kız çocuğuna iki yıllık (24 ay) yetim aylığı tutarında toptan bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme bir anlamda sosyal Devlet anlayışı içerisinde aylığı kesilen kız çocuğuna bir evlilik hediyesidir diyebiliriz.

Bağkurlular da yararlanabilir

Çeyiz yardımı önceleri sadece SGK 4-a kapsamında yetim aylığı alanların yararlanabildiği bir ödenek iken daha sonra kapsam genişletilerek 4-b kapsamında (Bağkur) serbest çalışanların yetimleri de bu ödenekten yararlanmaya başladılar.

Ödeme nasıl hesaplanır?

Çeyiz parası hesaplanırken kız çocuğuna ödenen ölüm aylığının ek ödemeleri dikkate alınmaz. Dolayısıyla ölüm aylığının iki yıllık tutarı hesaplanırken ek ödeme niteliğindeki tutarlar hariç olmak üzere aylığın iki yıllık tutarı kız çocuğuna ödenir.

Ödenekten yararlanmak için başvuru şart

Çeyiz yardımı yetim aylığı almakta iken her evlenen kız çocuğuna ödenmekle birlikte bu ödenek için kuruma başvuru gerekiyor. Yani bir başka deyişle kurum başvuru yapmayanlara otomatikman bir ödeme yapmıyor. Bu nedenle ödenekten yararlanmak isteyen kız çocuklarının evlenme akdini kanıtlayan bir belge (evlilik cüzdanı sureti) ile kuruma dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Zamanaşımı 5 yıldır

Ödenekten yararlanabilmek bakımından 5 yıllık bir zamanaşımı söz konusudur. Bu süre evliliğin gerçekleşip yetim aylığının kesilmesinden itibaren başlar.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,505AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trabzonspor’dan karşı paylaşım: Daha zorunlu açıklama

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine hediye edilen Trabzonspor formasını giyip, “Bu...
Devamını Oku

Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon

birgun.net -
İstanbul'da, sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesi altında olan tropik hayvanları pazarlamaya...
Devamını Oku

Rusya: S-400’lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız

birgun.net -
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, S-400...
Devamını Oku

Çorlu Tren Katliamı Aileleri AYM önünde buluşacak

birgun.net -
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri 12 Haziran'daki nöbetlerini Ankara'da Anayasa Mahkemesi...
Devamını Oku

CHP’li Torun: Onlar kendilerine kılıf buluyor

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
Devamını Oku

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu’nu turizme açıyor

birgun.net -
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'den itibaren turizme...
Devamını Oku

Shakira vergi kaçırma suçlamasından ifade verdi

birgun.net -
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 14.5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan...
Devamını Oku

ABD’den İran’a yeni yaptırım

birgun.net -
ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.
Devamını Oku

Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı

birgun.net -
Bayram boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin yaşamını yitirdiği,...
Devamını Oku

Öcalan: Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır

birgun.net -
PKK lideri Abdullah Öcalan, "üzerindeki tecridin kaldırılması" için açlık grevi yapanlara bir mesaj...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi