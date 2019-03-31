8.5 C
Istanbul
31.03.2019
Anasayfa EKONOMİ ‘Çeyrek altına da taksit seçenekleri getirilsin’

‘Çeyrek altına da taksit seçenekleri getirilsin’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "4 taksit imkânı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli" dedi

birgun.net birgun.net

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenlemenin esnaf ve altın alacaklar için sevindirici olduğunu belirterek, “4 taksit gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kuyumculuk sektörü için geçen yıl kaldırılan taksit seçeneğinin, kuyumcu esnafının talebi üzerine yeniden düzenlendiğini belirterek, kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde getirilen kredi kartına 4 taksit olanağının altın satanlar ve satacaklar için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

İlginizi çekebilir:  "Bakan Pakdemirli'nin kararı esnafın ölüm fermanıdır"

Kuyumcu esnafının, taksit uygulaması yokken ticaret hacminde büyük düşüş yaşadığını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

“İşçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkânı getiren yeni düzenleme, esnaf ve altın alacaklar için sevindirici. Kuyumcu esnafımızın da kazancını artıracak olan bu düzenleme piyasaları hareketlendirir. 4 taksit imkânı gram, çeyrek ve külçe altın gibi kalemlere de getirilmeli. Her yıl ortalama yarım milyon çift dünya evine giriyor, alışverişlerin hareketlenmesi piyasaları da canlandırır.”

- Reklam -

SON HABERLER

‘Çeyrek altına da taksit seçenekleri getirilsin’

birgun.net -
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçilik gerektiren...
Devamını Oku

Yerli üretici kan ağlıyor: AKP ithalata 6,5 milyar ödüyor

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
17’nci yılına giren iktidarında her alanda yerli üretimi bitiren ve ithalat politikası...
Devamını Oku

Hakları için ocaktan çıkmadılar

birgun.net -
TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili...
Devamını Oku

KIZILDERE

OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU -
Kızıldere’de yaşananlar emperyalist ve faşist güçlerin gelişen devrimci hareketin önünü kesmek için...
Devamını Oku

17 saat çalışıp 50 lira kazanıyorlar

birgun.net -
Ankara'da 5 Afgan işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının ardından İşçi Sağlığı ve...
Devamını Oku

Cumartesi Anneleri 731. hafta: Gazeteci Babaoğlu ölüme terkedildi

birgun.net -
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti ve faillerin cezalandırılması için 731. kez...
Devamını Oku

Çingene, bizzat…

Haydar Ergülen -
Havalar çeşitlenmiş, sözcükler çiçeklenmiş, gönüller yeşillenmiş, umutlar yeşermiş… İşte siz bu –miş’li...
Devamını Oku

“Drop shipping” eğitimleriyle sazan avı

Anıl Aba -
Bu aralar sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan drop shipping aslında e-ticarette kullanılan...
Devamını Oku

Polisler belgesiz oy kullanıyor, açık oy kullanımına geçildi

birgun.net -
Urfa’nın Halfeti ilçesinde oy verme işlemleri seçim hileleriyle başladı. Seçimlerden iki ay...
Devamını Oku

Sanat her şeye rağmen yapılır

Burak Abatay -
Oyuncu Nazan Kesal, Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Yaralarım...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi