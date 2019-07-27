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27.07.2019
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Cezaevinde yaşam hakkı ihlali

AYM, cezaevinde yaşamını yitiren tutukluya yönelik yapılan başvuruyla ilgili yaşam hakkının ihlal edildiğini hükmederken, Baytaş’ın bir köşe yazısı nedeniyle yaptığı başvuruyu da ifade ve basın özgürlüğü olarak değerlendirdi

DİLAN ESEN DİLAN ESEN

Anayasa Mahkemesi (AYM), E.Y.Ö.’nin cezaevinde yaşamını yitirmesine yönelik yapılan başvuruyla ilgili ‘yaşam hakkının ihlal edildiği’ni hükmetti. Kararda, Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklular arasında meydana gelen olaylar sırasında kamu makamlarınca gerekli önlemlerin alınmadığı ifade edildi. Bu olayla ilgili ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği açıklandı.

Kararda, bahsi geçen kamu görevlilerinin yaşamı korucu tedbirleri almadıklarına dikkat çekilirken yaşam hakkının maddi boyutunun ihlalinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için yeniden yargılamaya karar verildi.

AYM karar değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Başvurucuların iddialarının özü yakınlarının yaşamının korunması için gerekli tedbirlerin alınmaması ve açtıkları tam yargı davasının da haksız olarak reddedilmesi nedeniyle yaşamı koruma yükümlülüğünün ihlal edildiğine, ayrıca yakınlarının ölümüyle ilgili etkili bir ceza soruşturması yürütülmediğine ilişkindir. Bu itibarla başvurucuların diğer haklarla bağlantı kurduğu iddialarının da yaşam hakkı kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.”

İfade özgürlüğü kapsamında incelenmeli

Yazar Kemal Baytaş’a, eski Genel Kurmay Başkanı N.Ö.’yü eleştirdiği Sözcü gazetesinde 2015’teki köşe yazısı gerekçesiyle verilen ceza Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) döndü. Baytaş’ın yazısında N.Ö.’nün onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı iddiasına karşın AYM, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini hükmetti.
AYM, Baytaş’ın iddialarının bir bütün olarak ifade özgürlüğü kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

AYM’nin Baytaş hakkında yaptığı değerlendirme şu şekilde: “İddianın değerlendirilmesinde Anayasa’nın ifade ve basın özgürlüklerinin korunduğu 26. ve 28. maddeleri dayanak alınacaktır. Anayasa’nın ‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti’ kenar başlıklı 26. maddesinin ilgili kısmı şöyledir: ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

Baytaş’ın, suçu işlediği sabit kabul edilmiş ve kamu görevlisine görevi nedeni ile basın yoluyla hakaret suçundan mahkûmiyetine ve 7 bin 080 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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