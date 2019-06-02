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03.06.2019
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Cezayir’de 4 Temmuz seçimi iptal edildi

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz tarihli seçimleri iptal etti.

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Cezayir devlet televizyonu gelecek ay yapılacak seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

Cezayir’de, 4 Temmuz’da yapılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçimleri için kimse adaylık dosyasını teslim etmemişti.

Eski bakanlardan Abdulmecid Munasara, aday olmaması sebebiyle seçimlerin iptal edileceğini ve erteleneceğini açıklamıştı.

Cezayir’de aylarca süren protestoların ardından ordu desteğini Abdülaziz Buteflika’dan çekmişti ve bu gelişmenin ardından Buteflika nisan ayı başında 20 yıldır yürüttüğü devlet başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İstifanın ardından devlet başkanlığı görevine geçici olarak Abdülkadir Bensalah atanmıştı.

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