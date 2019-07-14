21.5 C
Istanbul
14.07.2019
Anasayfa DÜNYA Cezayir’deki protestolar 21. haftasında: Buteflika rejiminin artıklarını istemiyoruz!

Cezayir’deki protestolar 21. haftasında: Buteflika rejiminin artıklarını istemiyoruz!

birgun.net birgun.net

Cezayir’in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi. Buteflika’yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 21’inci haftasında da devam etti. Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokak ve meydanları dolduran göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa’nın “iktidarın kaynağının halk olduğu” belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Pek çok isim görevde

Göstericiler, Buteflika’nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor. Cezayirliler, geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki bazı isimleri “Buteflika döneminin temsilcileri” olarak görüyor.

Ne olmuştu?

4 dönem görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması ülkede gösterilere neden olmuş. Haftalar süren dev protestolar sonucunda 2 Nisan’da Buteflika istifa etmişti. 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika’nın istifasına rağmen protestolar dinmemiş, halk Buteflika’nın yanında yer alan pek çok ismin hala koltuğunda yer aldığını vurgulayarak rejimin bütün artıkları gitmesini talep etmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,329AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Danıştay Karaburun için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti

birgun.net -
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'daki Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) kapasite artırımı için...
Devamını Oku

Muğla’da orman yangını

birgun.net -
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2...
Devamını Oku

İzmir’de bekçiler kimlik göstermek istemeyen genci darp ederek gözaltına aldı

birgun.net -
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yaşındaki O.G., kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi...
Devamını Oku

‘Facebook fotoğrafların kimler tarafından görüntülendiğini ve paylaşıldığını takip ediyor’

birgun.net -
Avustralyalı bir siber araştırmacı, Facebook'un fotoğrafların kim tarafından görüntülendiğini takip ettiğini öne...
Devamını Oku

Erdoğan: S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır" dedi.
Devamını Oku

ODTÜ gece nöbetinde

birgun.net -
Dilek YeğinODTÜ'de hukuksuz yöntemlerle dayatılan ve ağaç...
Devamını Oku

Bahçeli: ‘Eski sisteme dönelim’ diyenler FETÖ ile irtibatlı

birgun.net -
Kastamonu'da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini eleştirenleri hedef aldı.
Devamını Oku

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’a saldırı tehdidi

birgun.net -
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

Tunç Soyer: GSF’nin Kültürpark’a taşınmasına onay vermedim

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar...
Devamını Oku

Giresun’da minibüs devrildi: 4 ölü

birgun.net -
Giresun'da Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi