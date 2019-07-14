Cezayir’deki protestolar 21. haftasında: Buteflika rejiminin artıklarını istemiyoruz!

Cezayir’in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi. Buteflika’yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 21’inci haftasında da devam etti. Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokak ve meydanları dolduran göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa’nın “iktidarın kaynağının halk olduğu” belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Pek çok isim görevde

Göstericiler, Buteflika’nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor. Cezayirliler, geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki bazı isimleri “Buteflika döneminin temsilcileri” olarak görüyor.

Ne olmuştu?

4 dönem görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması ülkede gösterilere neden olmuş. Haftalar süren dev protestolar sonucunda 2 Nisan’da Buteflika istifa etmişti. 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika’nın istifasına rağmen protestolar dinmemiş, halk Buteflika’nın yanında yer alan pek çok ismin hala koltuğunda yer aldığını vurgulayarak rejimin bütün artıkları gitmesini talep etmişti.