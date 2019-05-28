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29.05.2019
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Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

birgun.net birgun.net

Cezayir’de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkentte eylem yaptı.

Başkent Cezayir’de bu hafta 16’ncısı gerçekleştirilen eylemler kapsamında sokaklara çıkan binlerce öğrenci, “Buteflika müttefikleri” olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhinde slogan atarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı ve parlamento binasına doğru yürüdü.

Öğrenciler, askeri değil sivil devlet istediklerini vurguladı.

Emniyet güçlerinin, Merkez Postane Meydanı’na giden yollara barikatlar kurması ve öğrencilerin girişine engel olması nedeniyle öğretim görevlileri ve yurttaşların da katıldığı yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık Şehitler Meydanı’na doğru ilerledi. 

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Şehitler Meydanı’na açılan yolun güvenlik güçleri tarafından kapatılmasıyla ciddi bir sıkışıklık ve kargaşa yaşandı. Yurttaşların, yeniden Merkez Postane Meydanı’na yönelmesiyle eyleme katılan kalabalık kitle meydandan üniversiteye kadar yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. 

Cezayir’de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun “uyarıları” sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika 2 Nisan’da istifasını açıklamıştı.

Cezayir halkı, Buteflika’nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat’ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir’de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi. 

Kaynak:AA

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